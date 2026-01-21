Beşiktaş kasasını dolduruyor! Abraham, Rafa Silva ve Demir Ege'nin satışından dev gelir

Kategoriler
Beşiktaş’ın ara transfer süreci hareketli geçiyor. Kadroda orta saha, stoper, sol bek ve kanat bölgesine en az 4-5 transfer söylentileri geçen Beşiktaş’ta bazı oyuncuların vedası bekleniyor. Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham’a gelen teklifler değerlendirildi.
Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Serdal Adalı Abraham, Rafa Silva ve Demir Ege'nin satışlarıyla yeni transferler için kaynak sağlamayı amaçlıyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı'nın ortak kararıyla devre arasında Jonas Svensson, David Jurasek, Mert Günok, Gabriel Paulista ve Elan Ricardo ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takım böylelikle yabancı sayısını 9'a indirdi.
Öte yandan bir süredir takımdan ayrı çalışmalarına devam eden ve Benfica'ya transferi artık an meselesi olan Rafa Silva'nın da 7.5 milyon euroya satılması bekleniyor.
Demir Ege Tıknaz'ın da Portekiz ekibi Braga'ya 7 milyon euro bonservis, 500 bin euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay ile satıldığı ve oyuncunun bugün Portekiz'e gittiği öğrenildi.
Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın takımdan ayrılmasının ardından, Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sayısının 7'ye düşmesi bekleniyor.
