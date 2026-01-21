Beşiktaş kasasını dolduruyor! Abraham, Rafa Silva ve Demir Ege'nin satışından dev gelir

Beşiktaş’ın ara transfer süreci hareketli geçiyor. Kadroda orta saha, stoper, sol bek ve kanat bölgesine en az 4-5 transfer söylentileri geçen Beşiktaş’ta bazı oyuncuların vedası bekleniyor. Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham’a gelen teklifler değerlendirildi.

Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Serdal Adalı Abraham, Rafa Silva ve Demir Ege'nin satışlarıyla yeni transferler için kaynak sağlamayı amaçlıyor.

TAKIMDAN AYRILANLAR

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı'nın ortak kararıyla devre arasında Jonas Svensson, David Jurasek, Mert Günok, Gabriel Paulista ve Elan Ricardo ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takım böylelikle yabancı sayısını 9'a indirdi.

BEŞİKTAŞ’IN KASASI DOLUYOR

Öte yandan bir süredir takımdan ayrı çalışmalarına devam eden ve Benfica'ya transferi artık an meselesi olan Rafa Silva'nın da 7.5 milyon euroya satılması bekleniyor.

Demir Ege Tıknaz'ın da Portekiz ekibi Braga'ya 7 milyon euro bonservis, 500 bin euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay ile satıldığı ve oyuncunun bugün Portekiz'e gittiği öğrenildi.

YABANCI SAYISI DÜŞÜYOR

Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın takımdan ayrılmasının ardından, Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sayısının 7'ye düşmesi bekleniyor.

Tiago Djaló

Felix Uduokhai

Wilfred Ndidi

Jota Silva

Vaclav Cerny

Milot Rashica

El Bilal Touré