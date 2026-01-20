Rafa Silva Türkiye'den ayrılıyor: Beşiktaş'ın alacağı bonservis de belli oldu!

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya veda ediliyor. Beşiktaş'ın yıldız hücumcusu Rafa Silva'nın, yarın Türkiye'den ayrılması ve ardından da Portekiz'deki kamp sürecine dahil olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA'NIN BONSERVİS KRİTİĞİ

Rafa Silva için Benfica ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Portekizli yıldızı 7 milyon Euroya göndermiş olacak! İlave olarak da siyah beyazlılar, sözleşmedeki diğer hakları da ödemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA'NIN PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla toplamda 65 maça çıkmış ve 23 gol ile 16 asistlik katkı sağlamıştı.