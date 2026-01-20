Rafa Silva Türkiye'den ayrılıyor: Beşiktaş'ın alacağı bonservis de belli oldu!

Kategoriler
Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya veda ediliyor. Beşiktaş'ın yıldız hücumcusu Rafa Silva'nın, yarın Türkiye'den ayrılması ve ardından da Portekiz'deki kamp sürecine dahil olması bekleniyor.
Rafa Silva için Benfica ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Portekizli yıldızı 7 milyon Euroya göndermiş olacak! İlave olarak da siyah beyazlılar, sözleşmedeki diğer hakları da ödemeyecek.
Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla toplamda 65 maça çıkmış ve 23 gol ile 16 asistlik katkı sağlamıştı.