Rafa Silva Türkiye'den ayrılıyor: Beşiktaş'ın alacağı bonservis de belli oldu!

Beşiktaş'ta Rafa Silva transferi gerçekleşiyor. Beşiktaş yönetimi, an itibarıyla Rafa Silva için Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı.

Rafa Silva Türkiye'den ayrılıyor: Beşiktaş'ın alacağı bonservis de belli oldu!
Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya veda ediliyor. Beşiktaş'ın yıldız hücumcusu Rafa Silva'nın, yarın Türkiye'den ayrılması ve ardından da Portekiz'deki kamp sürecine dahil olması bekleniyor.

Rafa Silva Türkiye'den ayrılıyor: Beşiktaş'ın alacağı bonservis de belli oldu!

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA'NIN BONSERVİS KRİTİĞİ

Rafa Silva için Benfica ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Portekizli yıldızı 7 milyon Euroya göndermiş olacak! İlave olarak da siyah beyazlılar, sözleşmedeki diğer hakları da ödemeyecek.

Rafa Silva Türkiye'den ayrılıyor: Beşiktaş'ın alacağı bonservis de belli oldu!

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA'NIN PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla toplamda 65 maça çıkmış ve 23 gol ile 16 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Kartal, yıldız hücumcuyu Benfica'dan bedelsiz olarak transfer etmişti.
