El Bilal Toure ön plana çıkmıştı: Beşiktaş'ta sürpriz veda!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'nin skor yükünü sırtladığı dönemde, flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig ekibi Aston Villa, sürpriz bir hamleyle Tammy Abraham ile söz kesti ve Beşiktaş ile bonservis pazarlıklarına girişti.

BEŞİKTAŞ'TA EL BILAL TOURE SÜRECİYLE BİRLİKTE TAMMY ABRAHAM VEDASI

Beşiktaş'ın bazı maçlarda El Bilal Toure'yi en önde kullanması ve olumlu sonuç alması, Tammy Abraham'ın performansının sorgulanmasına sebep olmuştu! An itibarıyla ise 28 yaşındaki İngiliz golcü, ülkesinde gelen transfer teklifini kabul etti ve Beşiktaş yönetiminden de sürpriz girişim için kolaylık istedi.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER KRİTİĞİ

Tammy Abraham'ın olası ayrılığıyla birlikte El Bilal Toure'yi ön bölgede kullanacak olan Beşiktaş, ara transfer döneminde yeni bir forvet takviyesini de gündemine alacak. Esasen ise Sergen Yalçın'ın, Tammy Abraham'ın vedasına da olumlu yaklaşması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA TAMMY ABRAHAM SÜRECİ

Beşiktaş'ın geçen yaz 2 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ardından da 13 milyon Euro bonservis ödediği Tammy Abraham, siyah beyazlı formayla bu sezon 26 maça çıkmış ve 13 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.