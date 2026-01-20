Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
 Burak Ayaydın

El Bilal Toure ön plana çıkmıştı: Beşiktaş'ta sürpriz veda!

Beşiktaş'ta El Bilal Toure performansıyla dikkat çekerken, sezonun özel transferlerinden Tammy Abraham için ise veda kritiği başladı. Esasen ise Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham, an itibarıyla Aston Villa'nın transfer teklifini kabul etti ve yönetimden kolaylık istedi.

El Bilal Toure ön plana çıkmıştı: Beşiktaş'ta sürpriz veda!
Burak Ayaydın
20.01.2026
20.01.2026
20.01.2026

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'nin skor yükünü sırtladığı dönemde, flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig ekibi Aston Villa, sürpriz bir hamleyle Tammy Abraham ile söz kesti ve Beşiktaş ile bonservis pazarlıklarına girişti.

El Bilal Toure ön plana çıkmıştı: Beşiktaş'ta sürpriz veda!

BEŞİKTAŞ'TA EL BILAL TOURE SÜRECİYLE BİRLİKTE TAMMY ABRAHAM VEDASI

Beşiktaş'ın bazı maçlarda El Bilal Toure'yi en önde kullanması ve olumlu sonuç alması, Tammy Abraham'ın performansının sorgulanmasına sebep olmuştu! An itibarıyla ise 28 yaşındaki İngiliz golcü, ülkesinde gelen transfer teklifini kabul etti ve Beşiktaş yönetiminden de sürpriz girişim için kolaylık istedi.

El Bilal Toure ön plana çıkmıştı: Beşiktaş'ta sürpriz veda!

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER KRİTİĞİ

Tammy Abraham'ın olası ayrılığıyla birlikte El Bilal Toure'yi ön bölgede kullanacak olan Beşiktaş, ara transfer döneminde yeni bir forvet takviyesini de gündemine alacak. Esasen ise Sergen Yalçın'ın, Tammy Abraham'ın vedasına da olumlu yaklaşması bekleniyor.

El Bilal Toure ön plana çıkmıştı: Beşiktaş'ta sürpriz veda!

BEŞİKTAŞ'TA TAMMY ABRAHAM SÜRECİ

Beşiktaş'ın geçen yaz 2 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ardından da 13 milyon Euro bonservis ödediği Tammy Abraham, siyah beyazlı formayla bu sezon 26 maça çıkmış ve 13 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

TAMMY ABRAHAM'IN BONSERVİS SÜRECİ NASIL OLACAK?
Aston Villa'nın, 20 milyon Euro civarında bir yatırım gerçekleştireceği düşünülüyor.
#Futbol
#Spor
