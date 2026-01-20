Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen operasyonu: Chelsea'den beklenmedik hamle geldi!

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş’ta transfer listesinin ilk sırasında yer alan Filip Jörgensen için Chelsea ile yürütülen pazarlıklarda yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin kiralık kontenjanı sorununu aşmasıyla birlikte, genç eldivenin İstanbul yolu açıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen operasyonu: Chelsea'den beklenmedik hamle geldi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
10:23
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
10:23

Beşiktaşlı taraftarların dört gözle yolunu gözlediği kaleci transferinde beklenen müjdeli haber sonunda geldi.

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen operasyonu: Chelsea'den beklenmedik hamle geldi!

Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir süredir Chelsea’nin Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen’i kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel, Chelsea’nin FIFA kuralları gereği dolan kiralama limitleriydi.

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen operasyonu: Chelsea'den beklenmedik hamle geldi!

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Başkan Serdal Adalı’nın da geçtiğimiz hafta bizzat doğruladığı bu kriz, Chelsea’nin Fatih Karagümrük’te kiralık oynayan oyuncusunu geri çağırmasıyla tarih oldu.

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen operasyonu: Chelsea'den beklenmedik hamle geldi!

FOFANA DÖNDÜ, JÖRGENSEN’E YER AÇILDI

İngiliz devi Chelsea, kiralık kontenjanında yer açmak adına Fatih Karagümrük’te forma giyen Datro Fofana’yı geri çağırdı. İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki golcüyü başka bir kulübe bonservisiyle satmayı planladığı öğrenilirken, buu ayrılıkla birlikte açılan kiralama hakkı, doğrudan Beşiktaş’a söz verilen Jörgensen için kullanılacak.

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen operasyonu: Chelsea'den beklenmedik hamle geldi!

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun da gündeme taşıdığı süreçte, tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki Jörgensen, Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakıyor. Yapılan mutabakata göre, genç kaleci satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylığına kiralanacak. İki kulüp arasındaki evrak işlerinin bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen operasyonu: Chelsea'den beklenmedik hamle geldi!
