Beşiktaş'ta Filip Jörgensen operasyonu: Chelsea'den beklenmedik hamle geldi!

Beşiktaşlı taraftarların dört gözle yolunu gözlediği kaleci transferinde beklenen müjdeli haber sonunda geldi.

Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir süredir Chelsea’nin Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen’i kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel, Chelsea’nin FIFA kuralları gereği dolan kiralama limitleriydi.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Başkan Serdal Adalı’nın da geçtiğimiz hafta bizzat doğruladığı bu kriz, Chelsea’nin Fatih Karagümrük’te kiralık oynayan oyuncusunu geri çağırmasıyla tarih oldu.

FOFANA DÖNDÜ, JÖRGENSEN’E YER AÇILDI

İngiliz devi Chelsea, kiralık kontenjanında yer açmak adına Fatih Karagümrük’te forma giyen Datro Fofana’yı geri çağırdı. İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki golcüyü başka bir kulübe bonservisiyle satmayı planladığı öğrenilirken, buu ayrılıkla birlikte açılan kiralama hakkı, doğrudan Beşiktaş’a söz verilen Jörgensen için kullanılacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun da gündeme taşıdığı süreçte, tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki Jörgensen, Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakıyor. Yapılan mutabakata göre, genç kaleci satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylığına kiralanacak. İki kulüp arasındaki evrak işlerinin bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor.