Açık lise (AÖL) sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! MEB AÖL sınav sonucu erişime açıldı mı?

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları aynı gün paylaşılacak. Türkiye genelinde düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, sonuçlara odaklandı. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifreyle birlikte giriş yapılabilecek. AÖL sınav sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puanlar ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacak. Açık lise sınavları değerlendirilirken, yanlış cevaplar doğru yanıtları götürmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. Başarısız olan öğrenciler ikinci dönem sınavlarında derslerini vermeye çalışacak. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan o açıklama…

AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav uygulama kılavuzunda yer alan bilgiye göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün (20 Ocak) tarihinde erişime açılacak.

MEB’den yapılan “AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar aol.meb.gov.tr adresinden öğrenci girişi seçeneğiyle beraber sisteme giriş yapabilecek.

AÖL sınav sonuçları ekranında adayların ilgili sınavdan doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak. Sonuçların en geç bugün saat 15.00’a kadar erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde olacaktır.

AÖL SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

AÖL sınavlarına katılan adaylar telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla sorgulama işlemi yapabilecek. AÖL sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra aşağıdaki bağlantıdan doğrudan sorgulama sayfasına gidebilirsiniz.

Şifresini unutan adaylar, “Şifremi unuttum” seçeneği veya e-Devlet giriş seçeneğiyle beraberde sonuç ekranına giriş yapabilirler.

DUYURULAR KISMINDAN VE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınav sonuçları duyurusu aol.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar, duyurular kısmını takip ederek sınav sonuçlarına ilişkin son bilgileri buradan öğrenebilirler. Sınav sonuç ekranına güvenlik kodu, öğrenci numarası ve kimlik numarası ile şifreyle giriş yapılabilecek.

AÖL SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Açık lise sınav sonuçları paylaşıldıktan sonra öğrenciler, 5 (beş) takvimi günü içerisinde sonuçların incelenmesi için itirazda bulunabilecek. AÖL sınav sonuçları itirazları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak yapılacak. İtiraz başvuruları ise eitiraz.meb.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecek.