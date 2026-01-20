Beşiktaş'ta Hojlund sesleri! Siyah-beyazlılar girişimlere başladı

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına sahasında karşılaştığı Zecorner Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek başlayan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti. Serdar Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda çok sayıda oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ, HOJLUND'A KANCA ATTI

Orta sahasını güçlendirmek adına bu bölgeye yeni bir oyuncu transfer etmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Bundesliga'da buldu.

Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Oscar Hojlund'u gündemine aldı. Haberde, iki kulübün 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için görüşmelere başladığı bildirildi.

Haberde ayrıca, siyah-beyazlı yönetimin, Alman ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hojlund'u ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

RASMUS HOJLUND'UN KARDEŞİ

21 yaşındaki Oscar Hojlund, aynı zamanda Napoli'de forma giyen Rasmus Hojlundun kardeşi. Futbola Danimarka ekibi Kopenhag'ın altyapısında başlayan ve ilk profesyonel maçına da burada çıkan Oscar Hojlund, geçtiğimiz sezonun başında 1 milyon 350 bin euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

Bu sezon Alman ekibinde 3'ü ilk 11'de olmak üzere 15 maça çıkan Hojlund, gol atmayı başaramazken takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.