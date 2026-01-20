Menü Kapat
TGRT Haber
Galatasaray Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı: Arjantinli yıldız için pazarlıklar başladı!

Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi, Atletico Madridli Thiago Almada oldu. Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki Arjantinli için Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı: Arjantinli yıldız için pazarlıklar başladı!
Burak Ayaydın
20.01.2026
20.01.2026
Galatasaray'da hücum hattı için sol kanat arayışı devam ediyor. İlk olarak Ademola Lookman ve Alex Iwobi gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray, şimdi de Atletico Madrid'de yeterince şans bulamayan Thiago Almada'yı gündemine aldı.

Galatasaray Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı: Arjantinli yıldız için pazarlıklar başladı!

GALATASARAY'DAN ATLETICO MADRID'E RESMİ TEKLİF

Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada'yı kiralamak için resmi teklif yaptı! Ayrıca da sarı kırmızılılar, anlaşmaya zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da eklemek istiyor. Son olarak da Galatasaray, transfer döneminin başlamasıyla birlikte uzun zamandır sol kanat arayışındaydı.

Galatasaray Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı: Arjantinli yıldız için pazarlıklar başladı!

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ HAMLESİ THIAGO ALMADA VE PERFORMANSI

Atletico Madrid'in geçen yaz 21 milyon Euro bonservisle Botafogo'dan transfer ettiği Thiago Almada; bu sezon kırmızı beyazlılar ile 18 maça çıkmış ve 681 dakikalık zaman diliminde, 2 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.

Galatasaray Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı: Arjantinli yıldız için pazarlıklar başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI SÜRECİ NE DURUMDA?
Sarı kırmızılılar, maaş önerisinde hala Mauro Icardi'nin istediği noktaya gelmemiş ve görüşmeler uzamıştı.
