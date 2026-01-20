Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye büyük zam: Eski maaş miktarı olan 30 milyon liradan sonra inanılmaz artış!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye 1 yıl dolmadan yeni maaş belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen açıklamaya göre Fatih Tekke ve ekibi, aylık 7.5 milyon liradan yıllık 90 milyon lira maaş alacak. Esasen ise eski kontrat, 30 milyon liradan düzenlenmişti.

TRABZONSPOR'DAN FATİH TEKKE'NİN MAAŞIYLA İLGİLİ KAP DUYURUSU

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."