Trabzonspor'da imzalar atılıyor: Yeni transfer sağlık kontrollerinden geçecek!

Trabzonspor'da Mathias Lovik transferi mutlu sonla bitti. Karadeniz devi, sağlık kontrollerinin ardından Norveçli savunmacıyla sözleşme imzalayacak.

TRABZONSPOR'DA MATHIAS LOVIK YATIRIMI

Trabzonspor, Mathias Lovik için Parma'ya 3 milyon Euro civarlarında bonservis ödeyecek ve ayrıca da sonraki satıştan pay verecek. İlave olarak da bordo mavililer, Mathias Lovik haricinde birkaç takviye daha gerçekleştirecek.

MATHIAS LOVIK'İN PERFORMANSI

Trabzonspor'un sürpriz hamlesi Mathias Lovik, bu sezon Parma ile 12 maça çıkmış ve 742 dakikalık zaman diliminde 1 asistlik katkı sağlamıştı.