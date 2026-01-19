Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Youssef En-Nesyri'den transfer kararı: Fenerbahçe'ye valizlerini toplamak için dönecek!

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor. Halihazırda birkaç takımdan transfer teklifi alan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den sonrası için nihai kararını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Youssef En-Nesyri'den transfer kararı: Fenerbahçe'ye valizlerini toplamak için dönecek!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 19:01

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferi için geri sayıma geçildi. Faslı golcü, an itibarıyla Fenerbahçe'den ayrılmaya ve Napoli'ye transfer olmaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin bir süredir takımdan göndermek istediği Youssef En-Nesyri, kendisiyle ilgilenen pek çok kulüp arasından Napoli'yi seçti. Esasen ise yıldız golcünün, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte hızlıca Napoli'ye imza atması bekleniyor.

Youssef En-Nesyri'den transfer kararı: Fenerbahçe'ye valizlerini toplamak için dönecek!

NAPOLI'DEN YOUSSEF EN-NESYRI TEKLİFİ

İtalya devi Napoli, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye kiralama önerisinde bulundu! Sürece ilave olarak da mavi beyazlılar, anlaşmaya zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu ekledi.

Youssef En-Nesyri'den transfer kararı: Fenerbahçe'ye valizlerini toplamak için dönecek!

YOUSSEF EN-NESYRI İSTANBUL'DAKİ EŞYALARINI TOPARLAYACAK

Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni dönecek olan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ve Napoli'nin anlaşması halinde ivedi olarak toparlanacak ve İstanbul hikâyesine şimdilik son verecek.

Youssef En-Nesyri'den transfer kararı: Fenerbahçe'ye valizlerini toplamak için dönecek!

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ve 8 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

YOUSSEF EN-NESYRI İLE BAŞKA HANGİ TAKIMLAR İLGİLENİYOR?
Juventus, Al Nassr, Everton ve Sevilla; Faslı golcü için nabız yokluyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetinde çarpıcı detay: "Okan Buruk derbi öncesi neredeydi?"
Fenerbahçeli Archie Brown'a İspanyol devi talip oldu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.