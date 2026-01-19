Youssef En-Nesyri'den transfer kararı: Fenerbahçe'ye valizlerini toplamak için dönecek!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferi için geri sayıma geçildi. Faslı golcü, an itibarıyla Fenerbahçe'den ayrılmaya ve Napoli'ye transfer olmaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin bir süredir takımdan göndermek istediği Youssef En-Nesyri, kendisiyle ilgilenen pek çok kulüp arasından Napoli'yi seçti. Esasen ise yıldız golcünün, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte hızlıca Napoli'ye imza atması bekleniyor.

NAPOLI'DEN YOUSSEF EN-NESYRI TEKLİFİ

İtalya devi Napoli, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye kiralama önerisinde bulundu! Sürece ilave olarak da mavi beyazlılar, anlaşmaya zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu ekledi.

YOUSSEF EN-NESYRI İSTANBUL'DAKİ EŞYALARINI TOPARLAYACAK

Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni dönecek olan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ve Napoli'nin anlaşması halinde ivedi olarak toparlanacak ve İstanbul hikâyesine şimdilik son verecek.

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ve 8 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.