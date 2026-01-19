Fenerbahçeli Archie Brown'a İspanyol devi talip oldu!

Fenerbahçe'de yeni yıldız takviyeleriyle birlikte vedalar da ayrıca planlanıyor. Halihazırda sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan ve camiadan veto yiyen Archie Brown, sürpriz şekilde Atletico Madrid'in gündemine geldi.

ATLETICO MADRID'DE BEK YATIRIMI

Savunma bölgesine alternatif isimler arayan Atletico Madrid, Fenerbahçeli Archie Brown için de olumlu tavır takındı. Esasen ise kırmızı beyazlılar, 23 yaşındaki İngiliz futbolcu için mali araştırmalara başladı.

ARCHIE BROWN VE FENERBAHÇE İLE BU SEZONU

Yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Archie Brown, 2025/26 sezonunda Fenerbahçe ile 25 maça çıktı. Ayrıca da genç sol bek bu süreçte, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.