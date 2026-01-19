Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Archie Brown'a İspanyol devi talip oldu!

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Archie Brown için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sport Mediaset'in haberine göre İspanyol devi Atletico Madrid, Archie Brown için transfer kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçeli Archie Brown'a İspanyol devi talip oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 17:52

Fenerbahçe'de yeni yıldız takviyeleriyle birlikte vedalar da ayrıca planlanıyor. Halihazırda sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan ve camiadan veto yiyen Archie Brown, sürpriz şekilde Atletico Madrid'in gündemine geldi.

Fenerbahçeli Archie Brown'a İspanyol devi talip oldu!

ATLETICO MADRID'DE BEK YATIRIMI

Savunma bölgesine alternatif isimler arayan Atletico Madrid, Fenerbahçeli Archie Brown için de olumlu tavır takındı. Esasen ise kırmızı beyazlılar, 23 yaşındaki İngiliz futbolcu için mali araştırmalara başladı.

Fenerbahçeli Archie Brown'a İspanyol devi talip oldu!

ARCHIE BROWN VE FENERBAHÇE İLE BU SEZONU

Yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Archie Brown, 2025/26 sezonunda Fenerbahçe ile 25 maça çıktı. Ayrıca da genç sol bek bu süreçte, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ARCHIE BROWN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 8 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirdi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Hollandalı yıldızla söz kesti!
Rafa Silva yerine Milan'ın yıldızı radarda! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.