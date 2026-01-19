Menü Kapat
Rafa Silva yerine Milan'ın yıldızı radarda! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
13:35
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
13:35

Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında orta sahaya takviye yapmak istiyor. Kara Kartal hem 8 numaraya hem de 10 numaraya alternatif isimler belirliyor. Rafa Silva’nın ayrılma ihtimaline karşılık yeni bir isim gündeme geldi.

Rafa Silva yerine Milan'ın yıldızı radarda! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı

RAFA SILVA YERİNE LOFTUS-CHEEK

İtalyanca yayın yapan calciomercato.com’a göre siyah-beyazlılar, İtalyan devi Milan'dan Ruben Loftus-Cheek'i gündemine aldı. Milan, sözleşmesi 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki İngiliz maestrosu için 10 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Rafa Silva yerine Milan'ın yıldızı radarda! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı

Ruben Loftus Cheek, 2023'te altyapısından yetiştiği Chelsea'den 19 milyon euro'ya Milan'a transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Aralık ayı sonundaki ilk görüşmelerin ardından Beşiktaş, Ruben Loftus-Cheek için yeniden devreye girdi. Beşiktaş’ın İngiliz orta saha oyuncusunun menajerleriyle görüşmesi sonrası 4 milyon Euro maaş önerdiği ortaya çıktı.

Rafa Silva yerine Milan'ın yıldızı radarda! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı

Haberde, AC Milan, bonuslar dahil 10-12 milyon Euro değerinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Beşiktaş'a kapıları kapattığı iddia ediliyor ancak siyah-beyazlıların yeni teklifte bulunacağı belirtiliyor.

Beşiktaş'tan ters köşe! Salih Özcan yerine alternatif İtalya'da bulundu
