Beşiktaş'tan ters köşe! Salih Özcan yerine alternatif İtalya'da bulundu

Salih Özcan transferini durduran Beşiktaş orta saha için alternatif isimlere yöneliyor. Siyah-beyazlılar bonservisi Inter'de bulunan yıldız futbolcu için harekete geçti.

Beşiktaş'tan ters köşe! Salih Özcan yerine alternatif İtalya'da bulundu
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha mevkisi için adaylarını belirledi. Milli oyuncu Salih Özcan’ın menajerinin 4 milyon euro ve imza parası isteği transferi durdurmuştu. Alternatiflere yönelen siyah-beyazlılarda yeni isim Serie A'da Torino forması giyen Kristjan Asllani.

Beşiktaş'tan ters köşe! Salih Özcan yerine alternatif İtalya'da bulundu

BEŞİKTAŞ ASLLANİ'Yİ RADARINA ALDI

Fırat Günayer'in haberine göre, Beşiktaş Kristjan Asllani’yi radarına aldı. Ayrıca Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Demir Ege'ye transfer teklifleri geldi; iki ismin de takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrıca orta saha bölgesinde oynayan Ndidi'ye de Valencia'nın ilgisi var.

Beşiktaş'tan ters köşe! Salih Özcan yerine alternatif İtalya'da bulundu

SEZON KARNESİ

Bonservisi Inter'de olan fakat kiralık olarak Torino forması giyen Kristjan Asllani, bu sezon 16 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki Arnavut orta saha, milli takımıyla da 38 maça çıktı.

Salih Özcan'dan Beşiktaş özelinde transfer açıklaması!
