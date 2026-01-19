Beşiktaş'tan ters köşe! Salih Özcan yerine alternatif İtalya'da bulundu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha mevkisi için adaylarını belirledi. Milli oyuncu Salih Özcan’ın menajerinin 4 milyon euro ve imza parası isteği transferi durdurmuştu. Alternatiflere yönelen siyah-beyazlılarda yeni isim Serie A'da Torino forması giyen Kristjan Asllani.

BEŞİKTAŞ ASLLANİ'Yİ RADARINA ALDI

Fırat Günayer'in haberine göre, Beşiktaş Kristjan Asllani’yi radarına aldı. Ayrıca Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Demir Ege'ye transfer teklifleri geldi; iki ismin de takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrıca orta saha bölgesinde oynayan Ndidi'ye de Valencia'nın ilgisi var.

SEZON KARNESİ

Bonservisi Inter'de olan fakat kiralık olarak Torino forması giyen Kristjan Asllani, bu sezon 16 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki Arnavut orta saha, milli takımıyla da 38 maça çıktı.