 Burak Ayaydın

Salih Özcan'dan Beşiktaş özelinde transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Salih Özcan, hakkındaki iddialar hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medyadan paylaşım gerçekleştiren Salih Özcan, bahsedilen maaş miktarlarının doğru olmadığını belirtti.

Burak Ayaydın
18.01.2026
18.01.2026
Salih Özcan'dan transfer süreçlerine dair net bir çıkış geldi. Milli yıldız; Beşiktaş ile olan temasların, bahsedildiği gibi yüksek miktarlardan ilerlemediğini ifade etti.

SALİH ÖZCAN'DAN TRANSFER BİLGİLENDİRMESİ

"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum.

Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir..

Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum.

Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.

Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim.

Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."

SALİH ÖZCAN'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği deneyimli orta saha, gelecek yaz itibarıyla serbest statüye geçecek.
