Kasımpaşa'da İrfan Can Kahveci formayı giydi ve puanlar paylaşıldı!

Transfer döneminde İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun gibi isimlerle anlaşan Kasımpaşa, ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Esasen ise bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi 16 puanla 14. sırada konumlanırken, Antalyaspor ise 16 puanla 15. sıraya yerleşti. Son olarak da Emre Belözoğlu, mavi beyazlılar ile yaşadığı galibiyet hasretini sürdürmüş oldu.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson (Dk. 62 Cem Üstündağ), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay, Ben Ouanes (Dk. 88 Cenk Tosun), Diabate (Dk. 81 Fall), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 62 Gueye).

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Soner Dikmen (Dk. 59 Safuri), Abdülkadir Ömür (Dk. 23 Ballet), Saric (Dk. 88 Boli), Storm (Dk. 58 Samet Karakoç), Van de Streek.

Sarı kartlar: Dk. 4 Baldursson, Dk. 38 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Dk. 48 Ceesay (Hesap.com Antalyaspor).