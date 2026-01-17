Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!

Galatasaray'da Ademola Lookman'ın ardından Alex Iwobi süreci başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan Alex Iwobi'yi transfer listesine ekledi.

GALATASARAY'DA TRANSFER SÜRPRİZİ: ALEX IWOBI LİSTEYE EKLENDİ!

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı özelinde yeni hesaplamalara girişti! Halihazırda Fenerbahçe'nin de görüşmelerde bulunduğu Ademola Lookman'ı gözeten Galatasaray, şimdi de bir diğer Nijeryalı Alex Iwobi'yi transfer planlamalarına dahil etti.

GALATASARAY'IN TRANSFERDE TERS KÖŞE BIRAKAN HAMLESİ ALEX IWOBI

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Alex Iwobi, Arsenal altyapısında yetişmiş ve yüksek potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekmişti! O dönemlerde dünya futboluna damga vuracak isimlerden olması beklenen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, beklenen çıkışı yakalayamamış ve kariyerini Everton ile Fulham'da sürdürmüştü.

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ TRANSFER GİRİŞİMİ ALEX IWOBI VE PERFORMANSI

Arsenal'den Everton'a 30.4 milyon Euroya ve ardından da Everton'dan Fulham'a 25.7 milyon Euroya transfer olan ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalayan Alex Iwobi; Londra ekibiyle bu sezon 18 maça çıkmış ve 1391 dakikalık zaman diliminde, 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Nijeryalı hücumcu, milli takım formasını 96 kez giymiş ve 10 defa fileleri sarsmıştı.