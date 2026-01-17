Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!

Galatasaray'dan transferde ters köşe geldi. Fenerbahçe ile birlikte Ademola Lookman ile ilgilenen Galatasaray, flaş bir kararla Nijerya'nın önemli yıldızlarından Alex Iwobi'ye yöneldi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!
Burak Ayaydın
17.01.2026
17.01.2026
Galatasaray'da Ademola Lookman'ın ardından Alex Iwobi süreci başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan Alex Iwobi'yi transfer listesine ekledi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!

GALATASARAY'DA TRANSFER SÜRPRİZİ: ALEX IWOBI LİSTEYE EKLENDİ!

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı özelinde yeni hesaplamalara girişti! Halihazırda Fenerbahçe'nin de görüşmelerde bulunduğu Ademola Lookman'ı gözeten Galatasaray, şimdi de bir diğer Nijeryalı Alex Iwobi'yi transfer planlamalarına dahil etti.

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!

GALATASARAY'IN TRANSFERDE TERS KÖŞE BIRAKAN HAMLESİ ALEX IWOBI

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Alex Iwobi, Arsenal altyapısında yetişmiş ve yüksek potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekmişti! O dönemlerde dünya futboluna damga vuracak isimlerden olması beklenen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, beklenen çıkışı yakalayamamış ve kariyerini Everton ile Fulham'da sürdürmüştü.

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ TRANSFER GİRİŞİMİ ALEX IWOBI VE PERFORMANSI

Arsenal'den Everton'a 30.4 milyon Euroya ve ardından da Everton'dan Fulham'a 25.7 milyon Euroya transfer olan ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalayan Alex Iwobi; Londra ekibiyle bu sezon 18 maça çıkmış ve 1391 dakikalık zaman diliminde, 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Nijeryalı hücumcu, milli takım formasını 96 kez giymiş ve 10 defa fileleri sarsmıştı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!

GALATASARAY ALEX IWOBI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?
Fulham'ın, yıldız hücumcu için 25 milyon Euro civarlarında bir beklentisi olduğu düşünülüyor.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
