Manchester derbisinde sürpriz sonuç!

Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-0 ile geçti. Ev sahibinin golleri Bryan Mbeumo (65) ve Patrick Dorgu'dan (76) gelirken, Ruben Amorim sonrasında göreve gelen Michael Carrick de ilk maçında sansasyonel bir sonuç almış oldu.

MANCHESTER UNITED DEĞİŞİKLİĞE GİTMİŞTİ

Ruben Amorim ile istediği çıkışı yakalayamayan Manchester United, sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere eski futbolcusu Michael Carrick ile anlaşmıştı.

MANCHESTER UNITED ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASINDA

Kritik bir galibiyet alan kırmızı beyazlılar, 35 puana ulaştı ve maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.