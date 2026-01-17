Manchester derbisinde sürpriz sonuç!

Kategoriler
Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-0 ile geçti. Ev sahibinin golleri Bryan Mbeumo (65) ve Patrick Dorgu'dan (76) gelirken, Ruben Amorim sonrasında göreve gelen Michael Carrick de ilk maçında sansasyonel bir sonuç almış oldu.
Ruben Amorim ile istediği çıkışı yakalayamayan Manchester United, sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere eski futbolcusu Michael Carrick ile anlaşmıştı.
Kritik bir galibiyet alan kırmızı beyazlılar, 35 puana ulaştı ve maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.