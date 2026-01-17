Menü Kapat
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Manchester derbisinde sürpriz sonuç!

Premier Lig'in 22. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Kaotik dönemlerden geçen Manchester United, yeni teknik direktörü Michael Carrick ile ilk maçına çıktı ve Manchester City karşısında galip geldi.

Manchester derbisinde sürpriz sonuç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.01.2026
17:52
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
17:52

Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-0 ile geçti. Ev sahibinin golleri Bryan Mbeumo (65) ve Patrick Dorgu'dan (76) gelirken, Ruben Amorim sonrasında göreve gelen Michael Carrick de ilk maçında sansasyonel bir sonuç almış oldu.

Manchester derbisinde sürpriz sonuç!

MANCHESTER UNITED DEĞİŞİKLİĞE GİTMİŞTİ

Ruben Amorim ile istediği çıkışı yakalayamayan Manchester United, sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere eski futbolcusu Michael Carrick ile anlaşmıştı.

Manchester derbisinde sürpriz sonuç!

MANCHESTER UNITED ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASINDA

Kritik bir galibiyet alan kırmızı beyazlılar, 35 puana ulaştı ve maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.

Manchester derbisinde sürpriz sonuç!

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER CITY'DE SON DURUM NEDİR?
Mavilerde, sezon sonunda Pep Guardiola'nın görevi bırakıp bırakmayacağı gündemi meşgul ediyor.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
TGRT Haber
