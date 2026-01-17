Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray'da orta sahaya 20'lik yıldız! Cimbom, Alex Toth'u istiyor

Orta sahaya yapmayı planladığı takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gözünü Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında olan Alex Toth'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Ferencvaros'ta forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da orta sahaya 20'lik yıldız! Cimbom, Alex Toth'u istiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 12:57

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, mağlubiyetin ardından transfer harekatına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran ve transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da orta sahaya yapılması planlanan takviyeye öncelik verilmiş durumda.

Galatasaray'da orta sahaya 20'lik yıldız! Cimbom, Alex Toth'u istiyor

ORTA SAHAYA 20'LİK ADAY

Orta saha transferi için Hakan Çalhanoğlu, Fabian Ruiz ve Youssouf Fofana gibi isimlerle temas halinde olduğu belirtilen Galatasaray'ın yeni bir ismi daha gündemine aldığı iddia edildi.

Macaristan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Ferencvaros'ta forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız Alex Toth'u gündemine aldı. Genç oyuncunun hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesinin teknik heyetin ilgisini çektiği ifade edildi.

Galatasaray'da orta sahaya 20'lik yıldız! Cimbom, Alex Toth'u istiyor

TRANSFER İÇİN AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞ

Öte yandan söz konusu haberlerde, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Alex Toth ile ilgilendiği bilgilerine yer verildi.

Premier Lig ekibi Bournemouth'un yanı sıra Serie A temsilcisi Lazio'nun da Toth için devreye olduğu ve bu durumun transfer yarışını kızıştırdığı belirtildi.

Galatasaray'da orta sahaya 20'lik yıldız! Cimbom, Alex Toth'u istiyor

PERFORMANSIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

2005 doğumlu Alex Toth, bu sezon 19'u ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Toth, bu maçlarda 2 gol atarken 4 de asist yapmayı başardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye beklenmedik engel: Lookman transferinde sürpriz gelişme!
Rafa Silva imzayı atıyor: Beşiktaş'ta beklenen son!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.