Galatasaray'da orta sahaya 20'lik yıldız! Cimbom, Alex Toth'u istiyor

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, mağlubiyetin ardından transfer harekatına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran ve transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da orta sahaya yapılması planlanan takviyeye öncelik verilmiş durumda.

ORTA SAHAYA 20'LİK ADAY

Orta saha transferi için Hakan Çalhanoğlu, Fabian Ruiz ve Youssouf Fofana gibi isimlerle temas halinde olduğu belirtilen Galatasaray'ın yeni bir ismi daha gündemine aldığı iddia edildi.

Macaristan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Ferencvaros'ta forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız Alex Toth'u gündemine aldı. Genç oyuncunun hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesinin teknik heyetin ilgisini çektiği ifade edildi.

TRANSFER İÇİN AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞ

Öte yandan söz konusu haberlerde, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Alex Toth ile ilgilendiği bilgilerine yer verildi.

Premier Lig ekibi Bournemouth'un yanı sıra Serie A temsilcisi Lazio'nun da Toth için devreye olduğu ve bu durumun transfer yarışını kızıştırdığı belirtildi.

PERFORMANSIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

2005 doğumlu Alex Toth, bu sezon 19'u ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Toth, bu maçlarda 2 gol atarken 4 de asist yapmayı başardı.