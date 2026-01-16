Rafa Silva imzayı atıyor: Beşiktaş'ta beklenen son!

Kategoriler
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ayrılığı için geri sayım başladı. Beşiktaş ve Benfica, an itibarıyla Rafa Silva pazarlıklarında son aşamaya geçti.
Beşiktaş'ta büyük bir krize sebep olan Rafa Silva, adım adım Benfica'ya gidiyor! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından uzun zaman önce gözden çıkarılan Rafa Silva, kulüp yönetimlerinin resmi evrak sürecini tamamlamasıyla birlikte Türkiye'den ayrılacak.
Beşiktaş'tan yaklaşık 7 milyon Euro bedelle ayrılması beklenen Rafa Silva, siyah beyazlı formayla toplam 65 maça çıkmış ve 23 gol ile 16 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.