Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Lucas Torreira için ayrılık açıklaması: Transferde büyük sürpriz!

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira için ayrılık açıklaması geldi. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguaylı futbolcunun Galatasaray'daki motivasyonunu kaybettiğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Lucas Torreira için ayrılık açıklaması: Transferde büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 17:35

Galatasaraylı Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili Uruguay basınına açıklamalarda bulundu. Halihazırda Galatasaray orta sahasındaki kilit isimlerden biri olan Lucas Torreira, an itibarıyla Atletico Paranaense ile masaya oturdu.

Galatasaray'da Lucas Torreira için ayrılık açıklaması: Transferde büyük sürpriz!

GALATASARAY'DA LUCAS TORREIRA AYRILIĞI

Lucas Torreira hakkında transfer kritiği yapan Bentancur, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Lucas Torreira için ayrılık açıklaması: Transferde büyük sürpriz!

LUCAS TORREIRA VE GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'ın 2022 yazında 6 milyon Euro bedelle Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, sarı kırmızılı formayla toplamda 154 maça çıkmış ve 8 gol ile 15 asistlik katkı sağlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri: Bonservisi belli oldu!
Galatasaray'da Fabian Ruiz gelişmesi! Yıldız isim kararını verdi

Sıkça Sorulan Sorular

LUCAS TORREIRA'NIN GALATASARAY İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
29 yaşındaki ön liberonun, Süper Lig deviyle 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.