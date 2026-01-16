Galatasaray'da Lucas Torreira için ayrılık açıklaması: Transferde büyük sürpriz!

Galatasaraylı Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili Uruguay basınına açıklamalarda bulundu. Halihazırda Galatasaray orta sahasındaki kilit isimlerden biri olan Lucas Torreira, an itibarıyla Atletico Paranaense ile masaya oturdu.

GALATASARAY'DA LUCAS TORREIRA AYRILIĞI

Lucas Torreira hakkında transfer kritiği yapan Bentancur, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

LUCAS TORREIRA VE GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'ın 2022 yazında 6 milyon Euro bedelle Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, sarı kırmızılı formayla toplamda 154 maça çıkmış ve 8 gol ile 15 asistlik katkı sağlamıştı.