 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri: Bonservisi belli oldu!

Ocak transfer döneminde kadrosuna tecrübeli isimlerin yanı sıra gelecek vadeden isimleri de takviye etmek isteyen Galatasaray, Avrupa'da ses getirecek bir operasyon başlattı. Sarı-kırmızılıların, daha önce de durumunu yakından takip ettiği milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi Inter ile pazarlıklara başlarken, genç yetenek Can Armando Güner transferinde de geri sayıma geçti. İşte detaylar...

16.01.2026
16.01.2026
saat ikonu 09:42

Trendyol 'in lideri ’da devre arası çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri: Bonservisi belli oldu!

ORTA SAHANIN LİDERİ HAKAN ÇALHANOĞLU

Orta sahadaki eksiklerini gidermek isteyen Cimbom, listenin en başına yeniden milli takımdaki gururumuz ’nu yazdı. Öte yandan, genç yetenekleri yakından takip eden scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Can Armando Güner konusunda da adımlar atıldı.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri: Bonservisi belli oldu!

INTER İLE ÇETİN PAZARLIK

Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın radarına giren ancak o dönem sonuçlanamayan Hakan Çalhanoğlu transferi için Cimbom bu kez şartları zorluyor. Inter formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 8 gol ve 4 asistle takımını sırtlayan Hakan için yönetim 15 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri: Bonservisi belli oldu!

Buna karşılık İnter, sözleşmesi devam eden milli yıldızımız için kapıyı 20-25 milyon Euro seviyesinden açtı. Inter ile temaslarını koparmayan sarı-kırmızılı kurmaylar, bonservis bedelini daha makul bir seviyeye çekmek için ciddi çaba sarfediyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri: Bonservisi belli oldu!

CAN ARMANDO GÜNER İMZAYA KALDI

Alman ekibi Borrusia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner'in transferi ise son günlerde epey soru işareti olmuştu. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği belirtilen genç yıldız adayı için Galatasaray yönetimi büyük bir hamle yaparak anlaşmada son aşamaya geldi.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri: Bonservisi belli oldu!

Transferin resmileşmesine kesin gözüyle bakılmasının en büyük kanıtı ise, genç oyuncunun Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve Gelişim Direktörü Fatih Demireli’yi takibe alması oldu.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri: Bonservisi belli oldu!
