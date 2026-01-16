Altın fiyatları fırladı! Gram altın 6500 TL seviyesine göz kırptı: İşte 16 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın piyasalarındaki hareketlilik 16 Ocak Cuma gününde de devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın dün düşüş gösterse de bugün yine yükselişe geçti. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde 6 bin 500 lira seviyesine göz kırptı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.392 TL
Gram Altın Satış: 6.393 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.539 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.633 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.077,00 TL
Yarım Altın Satış: 21.267,00 TL
ONS ALTIN
Ons Altın Fiyatı: 4.598,34 Dolar