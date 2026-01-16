Altın fiyatları fırladı! Gram altın 6500 TL seviyesine göz kırptı: İşte 16 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasalarındaki hareketlilik 16 Ocak Cuma gününde de devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın dün düşüş gösterse de bugün yine yükselişe geçti. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde 6 bin 500 lira seviyesine göz kırptı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları...