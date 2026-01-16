Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
 16.01.2026

BM'deki acil toplantıda İran'dan ABD'ye tepki: Askeri müdahale için zemin hazırlıyorlar

BM Güvenlik Konseyi, İran'da yaşanan protesto gösterilerini görüşmek üzere acil olarak toplandı. İran’ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Darzi, ABD'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Darzi, Trump yönetiminin insani söylemleri bahane ederek askeri müdahaleye zemin hazırladığını savundu.

BM'deki acil toplantıda İran'dan ABD'ye tepki: Askeri müdahale için zemin hazırlıyorlar
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Darzi, ABD’nin talebi ile İran’daki gelişmeleri görüşmek üzere acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD’yi, BM’yi “asılsız suçlamalar ve açıklamalar için bir tiyatro ve gösteri alanına dönüştürmekle” eleştiren Darzi, “Bu toplantıyı talep eden ABD temsilcisinin, ülkesinin İran'daki huzursuzluğu şiddete yönlendirmedeki doğrudan rolünü gizlemek için yalanlara başvurması son derece üzücüdür.” dedi.

Darzi, İran’da 28 Aralık 2025'te meşru ekonomik taleplerle başlayan barışçıl protestoların, organize silahlı gruplar tarafından kasıtlı olarak ele geçirilerek şiddet olaylarına dönüştürüldüğünü savundu.

"İSRAİL, ABD İLE İRAN'I SAVAŞA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞIYOR"

İsrail’in ABD’yi İran ile tekrar bir savaşa sürüklemeye çalıştığını söyleyen Darzi, ayrıca ABD’nin insani bir söylem altında İran’da siyasi istikrarsızlaştırma ve askeri müdahale için zemin hazırladığını öne sürdü.

Darzi, ABD’nin İran ile ilgili insani söylemleri için, “Bunlar, ABD’nin uzun ve iyi belgelenmiş yasa dışı askeri müdahaleleri, rejim değiştirme operasyonları ve uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın sistematik ihlalleri ile ilgili sicili göz önüne alındığında özellikle alaycıdır.” dedi.

İRAN'DAN ÜLTİMATOM: SALDIRIYA KARŞILIK VERİRİZ

İran’a karşı güç kullanma tehdidinin uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu belirten Darzi, İran’ın çatışma hedeflemediğini ancak herhangi bir saldırganlık eylemine de karşılık vereceğini sözlerine ekledi.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

