Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Fabian Ruiz gelişmesi! Yıldız isim kararını verdi

Sarı-kırmızılı taraftarların yolunu gözlediği Fabian Ruiz transferinde sıcak saatler yaşanıyor. PSG'nin yıldız orta sahası için tüm imkanlarını seferber eden Galatasaray yönetimi, İspanya'dan gelen son haberle sarsıldı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 11:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer operasyonu için gaza bastı.

Kadro derinliğini artırmak ve orta sahaya dünya çapında bir isim kazandırmak isteyen yönetim, rotasını Fransa’ya çevirmişti. Ancak PSG’nin maestrosu Fabian Ruiz konusunda yaşanan son gelişmeler, sarı-kırmızılı camiada moralleri bozdu.

İMZA AN MESELESİ

Galatasaray'ın yoğun ilgisine ve kurduğu yakın temasa rağmen, transferin önündeki en büyük engel tanıdık bir isim oldu. İspanyol devlerinden AS'ın haberine göre; Fabian Ruiz, PSG ile olan bağlarını koparmak yerine sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

LUİS ENRİQUE GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Haberin detaylarında, İspanyol teknik adam Luis Enrique'nin vatandaşı Ruiz'i bırakmak istemediği ve oyuncuyla özel bir görüşme yaparak takımda kalmaya ikna ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların tüm ısrarına rağmen yıldız oyuncunun, hocasının bu hamlesi sonrası Paris deviyle yeni sözleşme imzalamaya "evet" dediği aktarıldı.

