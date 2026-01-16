Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

AMD ve Intel’den zam sinyali

Yapay zekâ yatırımları sunucu işlemcisi talebini patlattı. Stokların hızla erimesiyle birlikte AMD ve Intel’in, veri merkezlerine yönelik CPU fiyatlarını yüzde 15’e kadar artırabileceği konuşuluyor.

AMD ve Intel’den zam sinyali
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 11:08

Yapay zekâ odaklı yatırımları hız kesmeden sürerken, bu rüzgâr en sert şekilde sunucu işlemcisi pazarında hissedilmeye başladı. Sektör kaynaklarına göre ve Intel, sunucu sınıfı işlemcilerde yüzde 15’e varan bir fiyat artışını masaya yatırmış durumda. Bunun arkasındaki temel neden ise oldukça net: Yılın geri kalanı için ayrılan sunucu CPU stoklarının büyük ölçüde tükenmiş olması.

AMD ve Intel’den zam sinyali

TALEP BİR ANDA TIRMANDI

Bu ani baskının kaynağı, hiper ölçekli veri merkezleri kuran dev teknoloji şirketleri. Amazon Web Services, Microsoft, Google ve Meta gibi oyuncular, yapay zekâ iş yüklerini taşıyacak yeni nesil altyapılar için büyük ölçekli alımlara yönelmiş durumda.

AMD ve Intel’den zam sinyali

Mevcut raf (rack) mimarileriyle uyumlu, daha yüksek performans ve verimlilik sunan işlemcilere geçiş süreci, son aylarda sunucu CPU talebini belirgin biçimde yukarı çekti. İşte bu tablo, AMD ve Intel’i arzı dengelemek adına seçeneğine yaklaştırıyor.

YÜKSELTME DÖNGÜSÜ BAŞLADI

Piyasa, klasik bir “bekle-gör” döneminden çıkmış görünüyor. Büyük veri merkezi işletmecilerinin resmen bir yükseltme döngüsüne girdiği, eski sunucu mimarilerinin yerini yeni platformlara bıraktığı ifade ediliyor. Bu geçişte öne çıkan ürünler arasında AMD’nin 5. nesil EPYC “Turin” işlemcileri ile Intel’in Xeon Granite Rapids ailesi bulunuyor. Sektör tahminleri de hareketliliği doğruluyor. Yalnızca bu yıl içinde sunucu işlemcisi sevkiyatlarının yüzde 25’e kadar artabileceği konuşuluyor.

AMD ve Intel’den zam sinyali

REKABET KIZIŞIYOR

Mevcut tablo her iki şirket için de olumlu. Ancak özellikle AMD, EPYC ailesiyle son yıllarda ciddi bir ivme yakalamış durumda. Şirketin 2026’nın ikinci yarısında tanıtması beklenen EPYC Venice “2 nm” işlemcilerinin, performans ve verimlilik tarafında pazarda dengeleri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#fiyat artışı
#amd
#veri merkezi
#Intel Tabanlı Mac
#Sunucu Işlemcisi
#Epyc
#Teknoloji
