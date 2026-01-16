AMD ve Intel’den zam sinyali

Yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımları hız kesmeden sürerken, bu rüzgâr en sert şekilde sunucu işlemcisi pazarında hissedilmeye başladı. Sektör kaynaklarına göre AMD ve Intel, sunucu sınıfı işlemcilerde yüzde 15’e varan bir fiyat artışını masaya yatırmış durumda. Bunun arkasındaki temel neden ise oldukça net: Yılın geri kalanı için ayrılan sunucu CPU stoklarının büyük ölçüde tükenmiş olması.

TALEP BİR ANDA TIRMANDI

Bu ani baskının kaynağı, hiper ölçekli veri merkezleri kuran dev teknoloji şirketleri. Amazon Web Services, Microsoft, Google ve Meta gibi oyuncular, yapay zekâ iş yüklerini taşıyacak yeni nesil altyapılar için büyük ölçekli alımlara yönelmiş durumda.

Mevcut raf (rack) mimarileriyle uyumlu, daha yüksek performans ve verimlilik sunan işlemcilere geçiş süreci, son aylarda sunucu CPU talebini belirgin biçimde yukarı çekti. İşte bu tablo, AMD ve Intel’i arzı dengelemek adına fiyat artışı seçeneğine yaklaştırıyor.

YÜKSELTME DÖNGÜSÜ BAŞLADI

Piyasa, klasik bir “bekle-gör” döneminden çıkmış görünüyor. Büyük veri merkezi işletmecilerinin resmen bir yükseltme döngüsüne girdiği, eski sunucu mimarilerinin yerini yeni platformlara bıraktığı ifade ediliyor. Bu geçişte öne çıkan ürünler arasında AMD’nin 5. nesil EPYC “Turin” işlemcileri ile Intel’in Xeon Granite Rapids ailesi bulunuyor. Sektör tahminleri de hareketliliği doğruluyor. Yalnızca bu yıl içinde sunucu işlemcisi sevkiyatlarının yüzde 25’e kadar artabileceği konuşuluyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Mevcut tablo her iki şirket için de olumlu. Ancak özellikle AMD, EPYC ailesiyle son yıllarda ciddi bir ivme yakalamış durumda. Şirketin 2026’nın ikinci yarısında tanıtması beklenen EPYC Venice “2 nm” işlemcilerinin, performans ve verimlilik tarafında pazarda dengeleri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.