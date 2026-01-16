Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

e Karne nereden bakılır? E-Okul VBS giriş ekranı sorgulama

MEB takvimine göre öğrenciler bugün itibarıyla ara tatile girdi. Milyonlarca öğrenci karnelerini alırken e okul MEB VBS giriş ekranı aracılığıyla e karne sorgulama yapabiliyor. Öğrenciler e karne saat kaçta açılacak, nereden bakılır araştırmasına başladı.

e Karne nereden bakılır? E-Okul VBS giriş ekranı sorgulama
Haber Merkezi
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 11:07
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 11:07

Veliler, üzerinden , ders notları ve bilgilerine ulaşabiliyor. Milyonlarca öğrenci ise e karne saat kaçta açıklancak merak ediyor.

E KARNE NEREDEN, NASIL BAKILIR?

E-Okul Bilgilendirme Sistemi’ne (VBS) giriş yapmak için öncelikle eokul..gov.tr adresine girmeniz gerekir. Ana sayfada yer alan “Veli Bilgilendirme Sistemi” bölümüne tıkladıktan sonra, sistem sizi e-Devlet giriş ekranına yönlendirecektir. Kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra panele erişim sağlanır.

e Karne nereden bakılır? E-Okul VBS giriş ekranı sorgulama

E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK 2026?

Velilerin e okul sistemi üzerinden takip edebildiği devamsızlık ve not görüntüleme ekranı MEB takvimine göre e-Karne sistemi, 16 Ocak Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açılacak.

