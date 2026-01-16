e Karne nereden bakılır? E-Okul VBS giriş ekranı sorgulama

Veliler, e-Okul üzerinden sınav sonuçları, ders notları ve devamsızlık bilgilerine ulaşabiliyor. Milyonlarca öğrenci ise e karne saat kaçta açıklancak merak ediyor.

E KARNE NEREDEN, NASIL BAKILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne (VBS) giriş yapmak için öncelikle eokul.meb.gov.tr adresine girmeniz gerekir. Ana sayfada yer alan “Veli Bilgilendirme Sistemi” bölümüne tıkladıktan sonra, sistem sizi e-Devlet giriş ekranına yönlendirecektir. Kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra panele erişim sağlanır.

E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK 2026?

Velilerin e okul sistemi üzerinden takip edebildiği devamsızlık ve not görüntüleme ekranı MEB takvimine göre e-Karne sistemi, 16 Ocak Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açılacak.