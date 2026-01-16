Menü Kapat
10°
 Yasin Aşan

Beşiktaş'a İtalyan golcü! Transferde Abraham detayı

Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta forvet hattı için yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Napoli'nin İtalyan golcüsü Lorenzo Lucca'yı gündemine aldığı belirtildi. Beşiktaş'ın Lucca transferindeki Tammy Abraham detayı ise dikkati çekti. İşte transferin ayrıntıları...

Haber Merkezi
16.01.2026
10:47
16.01.2026
10:47

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda transfer harekatını başlatan siyah-beyazlı yönetim, eksik bölgelere yapılacak takviyeler için çok sayıda oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

TAMMY ABRAHAM'A KANCA

Beşiktaş'ta kadroya katılacak yeni isimlerle ilgili çalışmalar sürerken takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok ve David Jurasek ile yollar ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılarda İngiliz forvet Tammy Abraham ile ilgili de bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. "Kara Kartal"ın sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcüye Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın talip olduğu ifade edildi. Abraham'ın da eski takımına dönmek için istekli olduğu belirtilirken transferle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

ABRAHAM'IN YERİNE LUCCA

Tammy Abraham'ın olası ayrılığı durumunda forvet sıkıntısı yaşamak istemeyen Beşiktaş'ın, önemli bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen İtalyan golcü Lorenzo Lucca ile ilgileniyor. Haberde, 25 yaşındaki forvet oyuncusunun siyah-beyazlıların geniş transfer listesine dahil edildiği vurgulandı.

ABRAHAM'IN TRANSFERİ BEKLENİYOR

Öte yandan haberde Beşiktaş'ın Lucca transferinde süreci hızlandırmak için Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferinin netleşmesini beklediği ifade edildi. Buna göre siyah-beyazlılar, Abraham'ın İngiltere'nin yolunu tutması halinde Lorenzo Lucca transferi için harekete geçecek.

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın transfer listesine dahil ettiği Lorenzo Lucca, 2.01 metrelik boyuyla dikkati çekiyor. Boyu sayesinde hava toplarında etkili olan İtalyan golcü, güçlü fiziğiyle de ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlıyor.

Klasik 9 numara profilindeki Lucca, sırtı dönük oyunlarda da etkinliğiyle ön plana çıkıyor. Uzun topları indirerek takım arkadaşlarına servis yapabilen Lucca'nın, tempolu ve pres ağırlıklı oyun sistemlerinde ise zorlanabildiği dikkati çekiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 milyon euro'luk piyasa değerine sahip Lorenzo Lucca, Napoli'de süre almakta zorluk çekiyor. Lucca bu sezon İtalyan ekibinde 6'sı ilk 11'de olmak üzere 22 maçta forma giydi. Lucca bu maçlarda 2 gol atarken asist katkısı yapmayı başaramadı.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri: Bonservisi belli oldu!
Süper Lig maçları ne zaman? İşte 18. haftanın programı
#Futbol
#Spor
