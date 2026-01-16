Süper Lig maçları ne zaman? İşte 18. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısı 19, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanan 17. hafta maçlarıyla tamamlanmıştı.

Lige verilen 1 aylık aranın sona ermesiyle birlikte futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin 18. haftasındaki müsabakalar yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak.

GALATASARAY LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray liderlik koltuğunda tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar, topladığı 42 puanla devre arasına ilk sırada girmişti.

Fenerbahçe ise topladığı 39 puanla ikinci sırada yer alarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Üçüncü sıradaki Trabzonspor 35 puan toplarken dördüncü sıradaki Göztepe 32, beşinci sıradaki Beşiktaş ise 29 puanla ilk yarıyı kapatmıştı. UEFA Konferans Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmayı başaran Samsunspor ise ligin ilk devresini topladığı 25 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de kinci yarının açılış müsabakasında Başakşehir, yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Lider Galatasaray yarın saat 20.00'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe de pazar günü deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise pazartesi günü evinde Kayserispor ile mücadele edecek.

Süper Lig'de 18. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

19 Ocak Cumartesi:

17.00 | RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 | Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar:

14.30 | Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 | Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 | Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 | Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi:

17.00 | Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 | Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 | Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün