Süper Lig maçları ne zaman? İşte 18. haftanın programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısı 19, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanan 17. hafta maçlarıyla tamamlanmıştı.
Lige verilen 1 aylık aranın sona ermesiyle birlikte futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin 18. haftasındaki müsabakalar yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray liderlik koltuğunda tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar, topladığı 42 puanla devre arasına ilk sırada girmişti.
Fenerbahçe ise topladığı 39 puanla ikinci sırada yer alarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Üçüncü sıradaki Trabzonspor 35 puan toplarken dördüncü sıradaki Göztepe 32, beşinci sıradaki Beşiktaş ise 29 puanla ilk yarıyı kapatmıştı. UEFA Konferans Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmayı başaran Samsunspor ise ligin ilk devresini topladığı 25 puanla 6. sırada tamamlamıştı.
Trendyol Süper Lig'de kinci yarının açılış müsabakasında Başakşehir, yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Lider Galatasaray yarın saat 20.00'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe de pazar günü deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise pazartesi günü evinde Kayserispor ile mücadele edecek.
Süper Lig'de 18. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:
19 Ocak Cumartesi:
17.00 | RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 | Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Pazar:
14.30 | Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 | Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 | Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 | Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 Ocak Pazartesi:
17.00 | Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 | Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 | Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün