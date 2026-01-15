Beşiktaş-Keçiörengücü Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 20:30'da başlayan olan maç hakem Buğra Taşkınsoy tarafından yönetilecek.

Süper Lig arasında Antalya'daki kamptan sonra İstanbul'a dönen Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sakatlığı, Ndidi ve Toure ise Afrika Kupası nedeniyle kadroda yer almıyor.

C Grubu'nda Beşiktaş'ın da siyah beyazlılara konuk olan Keçiörengücü'nün de 3 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, El Bilal Toure, Abraham.

Ankara Keçiörengücü: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.

CANLI ANLATIM

1' Hakemin maçı başlatan düdüğü çaldı.

15' GOL! Abraham, siyah beyazlıları öne geçiren golü atıyor. 1-0