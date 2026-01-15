Galatasaraylı Timur Kuban'ın derbideki olaydan hüküm giyen Mert Hakan Yandaş'ı görüntülemesine Fenerbahçe'den tepki: Son derece vahim

2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan saha olaylarıyla ilgili davada nihai karar verildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Jaden Quinn Oosterwolde’nin de bulunduğu 5 sanık hakkında “haksız tahrik altında basit yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: TÜRK SPORUNUN GELDİĞİ NOKTA SON DERECE VAHİM

Mahkemenin kararı sonrası duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın, Mert Hakan Yandaş'ı telefonuyla kaydetmesine Fenerbahçe'den tepki geldi.

"Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir." ifadeleriyle başlayan açıklamada şöyle denildi:

"Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban’ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır.

"TİMUR KUBAN'IN DAVRANIŞI YARGI SÜRECİNE VE SPORUN TEMEL DEĞERİNE GÖLGE DÜŞÜRMÜŞTÜR"

Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır.

Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir. Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, "rakiplik" kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir.

"MERT HAKAN YANDAŞ'IN HAKLARININ SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz."