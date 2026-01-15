Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye hapis cezası!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024'te oynanan derbi sonrası yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye hapis cezası!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 17:13

2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan saha olaylarına ilişkin açılan davada nihai karar verildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Jaden Quinn Oosterwolde’nin de bulunduğu 5 sanık hakkındaki yargılama süreci tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye hapis cezası!

Daha önceki celselerde Cumhuriyet Savcısı, sanıklar için "haksız tahrik altında kemik kırılmasına yol açacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık" suçlarından 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti. Ancak mahkeme heyeti, suçun vasfını değiştirerek farklı bir hükme vardı.

Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye hapis cezası!

1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye devam eden duruşmada karar çıktı. Hakim, sanıkların “haksız tahrik altında basit yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

