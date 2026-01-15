Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye hapis cezası!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan saha olaylarına ilişkin açılan davada nihai karar verildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Jaden Quinn Oosterwolde’nin de bulunduğu 5 sanık hakkındaki yargılama süreci tamamlandı.
Daha önceki celselerde Cumhuriyet Savcısı, sanıklar için "haksız tahrik altında kemik kırılmasına yol açacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık" suçlarından 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti. Ancak mahkeme heyeti, suçun vasfını değiştirerek farklı bir hükme vardı.
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye devam eden duruşmada karar çıktı. Hakim, sanıkların “haksız tahrik altında basit yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.