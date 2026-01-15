Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye hapis cezası!

2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan saha olaylarına ilişkin açılan davada nihai karar verildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Jaden Quinn Oosterwolde’nin de bulunduğu 5 sanık hakkındaki yargılama süreci tamamlandı.

Daha önceki celselerde Cumhuriyet Savcısı, sanıklar için "haksız tahrik altında kemik kırılmasına yol açacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık" suçlarından 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti. Ancak mahkeme heyeti, suçun vasfını değiştirerek farklı bir hükme vardı.

1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye devam eden duruşmada karar çıktı. Hakim, sanıkların “haksız tahrik altında basit yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.