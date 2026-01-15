Menü Kapat
Ramazan
Eğitim
 Fuat İğci

e-Karne nasıl görüntülenir? MEB 2026 e-Okul VBS karne notu (dijital karne) sorgulama ekranı! Takdir, Teşekkür ve Onur belgesi nasıl alınır?

e-Okul karne sorgulama işlemi için gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 16 Ocak cuma günü karne heyecanı yaşayacak. Dönem sonu başarı notu ortalaması 70-84.99 arası olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacak. Yoğun ve yorucu geçen dönemin ardından karne notlarını görüntülemek isteyen öğrenciler e-Okul VBS’ye odaklandı. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden geçtiğimiz yıllarda e-Karne olarak da bilinen dijital karne erişime açılmıştı. e-Okul VBS’ye öğrenci numarası, doğum tarihi, doğum yılı veya e-Devlet giriş seçeneği ile giriş yapılabiliyor. Peki e-Okul karne notları 2026 açıklandı mı? İşte, e-Karne gelişmelerinde son durum…

e-Karne nasıl görüntülenir? MEB 2026 e-Okul VBS karne notu (dijital karne) sorgulama ekranı! Takdir, Teşekkür ve Onur belgesi nasıl alınır?
15.01.2026
15.01.2026
12:38

heyecanı yaşayacak 18 milyon okulların kapanmasıyla yarıyıl tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatili iki hafta sürecek. Yoğun ve yorucu bir dönemi geride bırakan öğrencilerin not ortalamaları ise girdikleri yazılı, sözlü ve ortak sınavlara göre belirleniyor. Bilgilendirme Sistemine öğrenci numarası, T.C. kimlik numarasıyla giriş yapılabiliyor. e-Okul üzerinden öğrencinin sınav bilgileri, devamsızlık durumu, sınavdan aldıkları notlar ve ortalaması, haftalık ders programı, sınav,proje ve ödev tarihleri gibi birçok bilgiye ulaşılabilir. Karne dağıtımlarına saatler kala öğrenciler, karne notlarında sürprizle karşılaşmamak için sorgulama işlemlerine yoğunlaştı. Peki e-Karne (dijital) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Okul VBS karne notu görüntüleme yöntemi…

E-OKUL KARNE NOTU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul karne ortalamasını görüntülemek için öğrenciler e-okul.meb.gov.tr adresinden Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapacak.

Karşılarına gelen ekranda “Öğrenci numarası, öğrenci kimlik numarası ve resimdeki rakamlar” kısmı doldurulacak.Ardından ise öğrenciler karşılarına gelen ekranda sol menüde bulunan “ Not Bilgisi” alanından ilgili dersler, sınav puanları ve not ortalamalarını görüntüleyebilecek.

Dönem sonu ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlar teşekkür belgesi alabilecek. Benzer şekilde not ortalaması 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacak. Mevzuatta yer alan bilgiye göre herhangi bir dersten ortalaması 50’nin altında olan öğrenciler belge alamayacak.

E-KARNE (DİJİTAL KARNE) AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemi sebebiyle okullarda karne dağıtımının riskli olması sebebiyle iki dönem karneler dijital olarak e-Okul VBS üzerinden erişime açılmıştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler karne notlarını e-Okul üzerinden görüntülemeyecek. Öğrenciler başarı belgesi durumu, geçtiğimiz yıllarda alınan belgeleri vb. e-Okul üzerinden öğrenebilirler.

E-OKUL VBS ÜZERİNDEN NELER GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenciye ait sınav bilgileri, tarihleri, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, geçmiş yıllarda alınan belgeler, diploma puanı, yıl sonu notları ve diğer birçok bilgi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir.

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLERE VERİLİR?

Onur Belgesi alabilmek için öğrencinin ödül ve disiplin kurulu tarafından belirlenen şartlar uyması gerekmektedir. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmak, bilimsel ve sosyal projelere katılmak, okul araç-gereç ve donanımlar ile beraber çevreyi koruma ve arkadaşlarına örnek olması gerekmektedir. Onur Belgesi verilecek öğrenciler, sınıf öğretmenleri veya okul yönetimleri tarafından belirlenir.

#veli
#öğrenci
#e-okul
#karne
#sınav tarihi
#Sömestr Tatili
#E-karne
#Eğitim
