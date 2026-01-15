AK Parti'den 'Senin hayatından gidiyor' afişlerinin kaldırılacağı iddiasına cevap

AK Parti'nin İstanbul'da "Senin hayatından gidiyor" sloganıyla başlattığı kampanya hakkında afişlerin kaldırıldığı yönündeki iddiaları AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yalanladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu afişleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Özel'in bu çıkışının ardından afişlerin kaldırılmaya başlandığı öne sürülmüştü.

''GÖRSELLER YER ALMAYA DEVAM EDİYOR''

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamaları yalanlayarak afişlerin kaldırılmayacağını söyledi. İşte Özdemir'in ifadeleri:

‘SENİN HAYATINDAN GİDİYOR’ mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan "kaldırılıyor" iddiaları tamamen dezenformasyondur.





İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır.



Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz.



“Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.”

