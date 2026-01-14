Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bakanlıktan 'Gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor' iddialarına cevap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "Ankara’nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan 'Gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor' iddialarına cevap
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 16:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara’da kız çocuklarının gece kulüplerinde çalıştırıldığı iddialarına açıklık getirdi.

Açıklamada, "Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır. Halihazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları Bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır. Bakanlığımızca Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde, ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Devam eden soruşturmada çocuklarımızın üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak ilgili dosya hakkında gizlilik kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Yargı sürecinin titizlikle takip edileceği vurgulanan açıklamada, "Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olup, yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz" denildi.

https://x.com/tcailesosyal/status/2011418499365900601

Bakanlıktan 'Gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor' iddialarına cevap
ETİKETLER
#Gündem
