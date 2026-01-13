Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Memur kıyafetiyle imza isteyip maddi yardım vaadinde bulundular! DMM vatandaşı uyardı

Dolandırıcılık türüne bir yenisi daha eklendi. Kamu kurumlarının taklit kıyafetlerini giyen şahısların, vatandaşların imzasını alıp elden maddi yardım vaadinde bulunduğu ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden vatandaşa uyarı geldi.

Memur kıyafetiyle imza isteyip maddi yardım vaadinde bulundular! DMM vatandaşı uyardı
Her geçen gün dolandırıcılıkla ilgili farklı gelişmelerin haber konusu olduğu ülkemizde yeni olay "Bu kadar da olmaz." dedirtti.

Devlet kurumlarına mensup memurların taklit kıyafetlerini giyen kişiler, bazı vatandaşlara imza karşılığında elden maddi yardım desteği vaadinde bulundu.

"DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİDİR"

Dolandırıcılık yönteminin haber konusu olup sosyal medya mecralarında da yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Memur kıyafetiyle imza isteyip maddi yardım vaadinde bulundular! DMM vatandaşı uyardı

Merkezden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlarımıza imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddiaları dolandırıcılık girişimidir." denildi.

"SOSYAL YARDIMLAR İMZA KARŞILIĞI KAPIDAN YAPILMIYOR"

"Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır." uyarısının bulunduğu açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir.

Memur kıyafetiyle imza isteyip maddi yardım vaadinde bulundular! DMM vatandaşı uyardı

Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

