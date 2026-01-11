Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan duyurdu! Siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içinde 14 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını bunlardan 39'unun tutuklandığını ve zanlıların hesaplarında 685 milyon liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 13:23

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından siber dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

685 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Operasyonlar kapsamında yakalanan 90 şüphelinin, 2020-2025 yılları arasındaki banka hesap hareketleri incelendiğinde, yaklaşık 685 milyon lira işlem hacmine sahip olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Zanlıların vatandaşları mağdur etmek için kullandıkları yöntemler ise şöyle sıralandı: Kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi, Sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya ve bungalov kiralama" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık, Yasa dışı bahis oynatılması ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık edilmesi,

Vatandaşların bilgisi dışında banka hesaplarından para çekilmesi.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 46 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellemeye yönelik kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarmamızı ve MASAK’ı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/2010287458680762544?s=20

ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.