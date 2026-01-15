Diyanet 500 bin TL destek başvuru şartları! Geri ödemesiz çeyiz yardımı başvurusu nasıl, nereden, ne zaman yapılır?

Diyanet 500 bin TL destek başvurusu şartları yeni evlenecek çiftler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde gerçekleştirilen çeyiz yardımının detayları belli oldu. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlü İzani Turan, çeyiz yardımı başvurularının ne zaman, nasıl yapılacağı hakkında açıklamalarda bulundu. "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında çeyiz yardımı olarak ilk kez evlenecek olan gençlere 500 bin TL geri ödemesiz yardım yapılacak. Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, TDV'nin resmi internet sitesi üzerinden projeye katkıda bulunabilecekler. Vatandaşlar tarafından çeyiz yardımı başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl yapılır sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

DİYANET 500 BİN TL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesinin ardından TDV, "İki İnsan Bir Hayat" projesini hazırladı. Diyanet İşleri Bakanlığı ile TDV'nin işbirliğinde yürütülen proje kapsamında yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik süreçlerine destek verilecek. Ev eşyası olmak üzere gençlerin ihtiyaçları karşılaşanacak. Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

Projenin başvuru şartlarında yer alan bilgilere göre evlenecek çiftlerin 18-35 yaş aralığında olmaları ve aylık gelirlerinin ise iki asgari ücretin toplamamını geçmemesi gerekiyor. Ayrıca sadece ilk evliliklerini yapacak olan gençler projeden yararlanabilecekler.

ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAĞI BELLİ OLDU

TDV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çeyiz yardımı başvuruları 13-31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların sona ermesinin ardından ise değerlendirme ve inceleme süreçleri başlayacak. Bu süreçlerin ardından ise 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeyiz yardımı almaya hak kazanan çiftler açıklanacak.

ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURULARININ NASIL YAPILACAĞI AÇIKLANDI

Çeyiz yardımı başvuruları TDV'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru tarihlerinde gerçekleştirilecek. Henüz başvurularda istenecek olan belgelere dair bir bilgi paylaşılmadı. İlerleyen günlerde istenilen belgelerin de netlik kazanması bekleniyor.

Projeye dahil olan çiftlerin, evlilikn öncesi ve sonrası "Evlilik Okulu"nda düzenlenecek seminerlere katılım sağlaması gerekiyor. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları hedefleniyor.