Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!

MHK, Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler
Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam
Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
Göztepe - Rizespor: Ali Şansalan
Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün
