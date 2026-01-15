Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Noa Lang düğümü çözülüyor: Napoli son noktayı koydu!

Galatasaray'ın transfer listesinde başı çeken isimlerden biri olan Napoli'nin yıldızı Noa Lang için kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce yıldız oyuncu için kiralama teklifinde bulunan Cimbom'a, İtalya'dan gelen son dakika haberi tüm planları altüst etti. Sarı-kırmızılı kurmayların masaya oturduğu dev kulüp, pazarlıkların gidişatını değiştirecek beklenmedik bir karar aldı. İşte detaylar...

15.01.2026
15.01.2026
12:25

Ocak transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katmak için vites yükselten Galatasaray, bir süredir İtalya pazarında yürüttüğü çalışmalardan istediği sonucu alamadı.

Galatasaray'da Noa Lang düğümü çözülüyor: Napoli son noktayı koydu!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum bölgesine verimlilik katması beklenen Napoli'nin Hollandalı yıldızı Noa Lang için yapılan girişimler, İtalyan ekibinin engeline takıldı.

ASLAN’IN TEKLİFİNE İTALYAN DUVARI

Hücum bölgesi için kanat arayışlarını sürdüren Cimbom, yaz döneminde 25 milyon euro bedelle PSV’den Napoli’ye transfer olan ancak Serie A'da beklentilerin uzağında kalan Noa Lang için resmi temas kurmuştu. Serie A ekibinin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalan Cimbom, hem kulüpten hem de oyuncu cephesinden beklediği karşılığı bulamadı.

Galatasaray'da Noa Lang düğümü çözülüyor: Napoli son noktayı koydu!

"SADECE SATILIK"

İtalyan basınından gelen haberlere göre, Napoli yönetimi Lang’ın kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor. Kulübün, yüksek bonservis yatırımı yaptığı 26 yaşındaki oyuncu için ancak kalıcı bir transfer teklifi gelmesi durumunda masaya oturacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar kiralama formülünde ısrar ettiği sürece müzakerelerin başlamasının mümkün görünmediği iletildi.

Galatasaray'da Noa Lang düğümü çözülüyor: Napoli son noktayı koydu!

OYUNCU CEPHESİ İSTİKRAR ARIYOR

Beşiktaş’ın da radarına girdiği öne sürülen yıldız futbolcunun, önceliğini Napoli’de kalarak kalitesini ispat etmeye verdiği öğrenildi. Noa Lang’ın olası bir ayrılık durumunda ise sadece daha fazla forma şansı bulacağı alternatifleri değerlendirmek istediği kaydedildi.

Galatasaray'da Noa Lang düğümü çözülüyor: Napoli son noktayı koydu!

SEZON KARNESİ BEKLENTİLERİN ALTINDA

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon Serie A’da çıktığı 17 maçta toplam 628 dakika süre alabildi. Skor üretmekte zorlanan Lang, bu süreçte takımına yalnızca 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.

