Galatasaray'da Noa Lang düğümü çözülüyor: Napoli son noktayı koydu!

Ocak transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katmak için vites yükselten Galatasaray, bir süredir İtalya pazarında yürüttüğü çalışmalardan istediği sonucu alamadı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum bölgesine verimlilik katması beklenen Napoli'nin Hollandalı yıldızı Noa Lang için yapılan girişimler, İtalyan ekibinin engeline takıldı.

ASLAN’IN TEKLİFİNE İTALYAN DUVARI

Hücum bölgesi için kanat arayışlarını sürdüren Cimbom, yaz döneminde 25 milyon euro bedelle PSV’den Napoli’ye transfer olan ancak Serie A'da beklentilerin uzağında kalan Noa Lang için resmi temas kurmuştu. Serie A ekibinin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalan Cimbom, hem kulüpten hem de oyuncu cephesinden beklediği karşılığı bulamadı.

"SADECE SATILIK"

İtalyan basınından gelen haberlere göre, Napoli yönetimi Lang’ın kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor. Kulübün, yüksek bonservis yatırımı yaptığı 26 yaşındaki oyuncu için ancak kalıcı bir transfer teklifi gelmesi durumunda masaya oturacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar kiralama formülünde ısrar ettiği sürece müzakerelerin başlamasının mümkün görünmediği iletildi.

OYUNCU CEPHESİ İSTİKRAR ARIYOR

Beşiktaş’ın da radarına girdiği öne sürülen yıldız futbolcunun, önceliğini Napoli’de kalarak kalitesini ispat etmeye verdiği öğrenildi. Noa Lang’ın olası bir ayrılık durumunda ise sadece daha fazla forma şansı bulacağı alternatifleri değerlendirmek istediği kaydedildi.

SEZON KARNESİ BEKLENTİLERİN ALTINDA

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon Serie A’da çıktığı 17 maçta toplam 628 dakika süre alabildi. Skor üretmekte zorlanan Lang, bu süreçte takımına yalnızca 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.