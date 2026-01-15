ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

Çinli şirketler elbette boş durmuyor. Huawei’nin Ascend 910C gibi yerli çözümleri sahada. Ancak sektör kaynakları, Ascend 910C’nin birçok başlıkta H200’ün gerisinde kaldığını söylüyor. Hal böyle olunca, H200’e olan iştah da doğal olarak artıyor.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bilgilere göre Çin merkezli firmalar, birim fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olan 2 milyondan fazla H200 çipi için sipariş vermişti. Rakamın büyüklüğü, milyarlarca dolarlık bir ticarete işaret ediyor.