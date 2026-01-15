ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’den onay çıkmasına rağmen Çin, Nvidia’nın H200 yapay zekâ çiplerine gümrükte fiili engel getirdi. Pekin yönetimi, yerli çip kullanımını öne çıkarırken teknoloji savaşında yeni bir perde aralanmış oldu.
Çin ile ABD arasındaki teknoloji odaklı güç mücadelesi yeni bir safhaya taşınırken, bu kez sahnenin tam ortasında Nvidia ve şirketin H200 yapay zekâ çipleri var. Kaynaklardan gelen bilgilere göre Çinli gümrük yetkilileri, bu hafta itibarıyla H200’lerin ülkeye girişine izin vermemeye başladı. Resmî bir yasak ilan edilmedi ama verilen talimatların dili, açıkçası başka bir şeye işaret ediyor.
Aynı dönemde Pekin yönetiminin, ülkedeki büyük teknoloji şirketlerini toplantıya çağırarak H200’lerin yalnızca “zorunlu durumlarda” satın alınabileceğini net biçimde ilettiği konuşuluyor. Yani kapı tamamen kapanmış değil, fakat aralık da epey daralmış durumda.
İşin ilginç yanı şu: Normal şartlarda Nvidia’nın H200 çiplerini Çin’e satması yasaktı. Ancak ABD yönetimi kısa süre önce bazı katı koşullarla bu satışlara onay verdi. Buna göre çiplerin üçüncü taraf testlerinden geçmesi, Çinli alıcıların güvenlik kriterlerini karşılaması ve ABD pazarına yeterli arzın korunması gerekiyor. Üstelik Çin’in alabileceği miktar, ABD’ye satılan toplam hacmin yüzde 50’sini de aşamıyor.
Kâğıt üzerinde tablo böyleyken, sahada durum bambaşka. Gümrükte uygulanan fiili engel, ABD’nin verdiği onayı adeta boşa düşürmüş görünüyor.
H200, Nvidia’nın en güçlü ikinci yapay zekâ işlemcisi. Performans tarafında, daha önce Çin’e sınırlı şekilde izin verilen H20 modeline kıyasla yaklaşık altı kat daha fazla işlem gücü sunuyor. Bu da onu, büyük ölçekli yapay zekâ modellerinin eğitimi için son derece cazip kılıyor.
Çinli şirketler elbette boş durmuyor. Huawei’nin Ascend 910C gibi yerli çözümleri sahada. Ancak sektör kaynakları, Ascend 910C’nin birçok başlıkta H200’ün gerisinde kaldığını söylüyor. Hal böyle olunca, H200’e olan iştah da doğal olarak artıyor.
Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bilgilere göre Çin merkezli firmalar, birim fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olan 2 milyondan fazla H200 çipi için sipariş vermişti. Rakamın büyüklüğü, milyarlarca dolarlık bir ticarete işaret ediyor.
Uzmanlar, Çin’in bu adımının arkasındaki niyet konusunda net konuşamıyor. Bir kesime göre amaç, yerli çip üreticilerinin önünü açmak ve dışa bağımlılığı azaltmak. Diğerlerine göreyse bu hamle, ABD ile yürütülen müzakerelerde güçlü bir pazarlık kartı.
Tam da bu noktada zamanlama dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayında Pekin’i ziyaret ederek Xi Jinping ile görüşmesi bekleniyor. Çin’in, bu görüşme öncesi elini güçlendirmek istemesi kimseyi şaşırtmış değil.
Öte yandan kulislerde bazı istisnaların da masada olduğu konuşuluyor. Üniversitelerle ortak yürütülen araştırma-geliştirme projeleri gibi özel durumlarda H200 alımlarına sınırlı onay verilebileceği ifade ediliyor.
ABD, 2022’den bu yana Çin’in ileri seviye çiplere erişimini kısıtlayan ihracat kontrolleri uyguluyor. Geçen yıl H20 modelinin önce yasaklanıp sonra yeniden izin verilmesi, ardından Çin’in bu çipleri fiilen devre dışı bırakması Nvidia’nın ülkedeki pazar payını neredeyse sıfırlamıştı.