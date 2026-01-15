Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

Ocak 15, 2026 11:35
1
ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

ABD’den onay çıkmasına rağmen Çin, Nvidia’nın H200 yapay zekâ çiplerine gümrükte fiili engel getirdi. Pekin yönetimi, yerli çip kullanımını öne çıkarırken teknoloji savaşında yeni bir perde aralanmış oldu.

Çin ile ABD arasındaki teknoloji odaklı güç mücadelesi yeni bir safhaya taşınırken, bu kez sahnenin tam ortasında Nvidia ve şirketin H200 yapay zekâ çipleri var. Kaynaklardan gelen bilgilere göre Çinli gümrük yetkilileri, bu hafta itibarıyla H200’lerin ülkeye girişine izin vermemeye başladı. Resmî bir yasak ilan edilmedi ama verilen talimatların dili, açıkçası başka bir şeye işaret ediyor.

2
ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

Aynı dönemde Pekin yönetiminin, ülkedeki büyük teknoloji şirketlerini toplantıya çağırarak H200’lerin yalnızca “zorunlu durumlarda” satın alınabileceğini net biçimde ilettiği konuşuluyor. Yani kapı tamamen kapanmış değil, fakat aralık da epey daralmış durumda.

ABD’DEN ONAY ÇIKTI, ÇİN FRENE BASTI

İşin ilginç yanı şu: Normal şartlarda Nvidia’nın H200 çiplerini Çin’e satması yasaktı. Ancak ABD yönetimi kısa süre önce bazı katı koşullarla bu satışlara onay verdi. Buna göre çiplerin üçüncü taraf testlerinden geçmesi, Çinli alıcıların güvenlik kriterlerini karşılaması ve ABD pazarına yeterli arzın korunması gerekiyor. Üstelik Çin’in alabileceği miktar, ABD’ye satılan toplam hacmin yüzde 50’sini de aşamıyor.

3
ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

Kâğıt üzerinde tablo böyleyken, sahada durum bambaşka. Gümrükte uygulanan fiili engel, ABD’nin verdiği onayı adeta boşa düşürmüş görünüyor.

H200 NEDEN BU KADAR KRİTİK?

H200, Nvidia’nın en güçlü ikinci yapay zekâ işlemcisi. Performans tarafında, daha önce Çin’e sınırlı şekilde izin verilen H20 modeline kıyasla yaklaşık altı kat daha fazla işlem gücü sunuyor. Bu da onu, büyük ölçekli yapay zekâ modellerinin eğitimi için son derece cazip kılıyor.

4
ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

Çinli şirketler elbette boş durmuyor. Huawei’nin Ascend 910C gibi yerli çözümleri sahada. Ancak sektör kaynakları, Ascend 910C’nin birçok başlıkta H200’ün gerisinde kaldığını söylüyor. Hal böyle olunca, H200’e olan iştah da doğal olarak artıyor.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bilgilere göre Çin merkezli firmalar, birim fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olan 2 milyondan fazla H200 çipi için sipariş vermişti. Rakamın büyüklüğü, milyarlarca dolarlık bir ticarete işaret ediyor.

5
ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

PEKİN’İN HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, Çin’in bu adımının arkasındaki niyet konusunda net konuşamıyor. Bir kesime göre amaç, yerli çip üreticilerinin önünü açmak ve dışa bağımlılığı azaltmak. Diğerlerine göreyse bu hamle, ABD ile yürütülen müzakerelerde güçlü bir pazarlık kartı.

6
ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

Tam da bu noktada zamanlama dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayında Pekin’i ziyaret ederek Xi Jinping ile görüşmesi bekleniyor. Çin’in, bu görüşme öncesi elini güçlendirmek istemesi kimseyi şaşırtmış değil.

7
ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

Öte yandan kulislerde bazı istisnaların da masada olduğu konuşuluyor. Üniversitelerle ortak yürütülen araştırma-geliştirme projeleri gibi özel durumlarda H200 alımlarına sınırlı onay verilebileceği ifade ediliyor.

8
ABD-Çin arasında yeni kriz: H200’de tansiyon yükseliyor

NVİDİA İÇİN TABLO GİDEREK ZORLAŞIYOR

ABD, 2022’den bu yana Çin’in ileri seviye çiplere erişimini kısıtlayan ihracat kontrolleri uyguluyor. Geçen yıl H20 modelinin önce yasaklanıp sonra yeniden izin verilmesi, ardından Çin’in bu çipleri fiilen devre dışı bırakması Nvidia’nın ülkedeki pazar payını neredeyse sıfırlamıştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.