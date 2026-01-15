Bütçe Aralık ayında 528,1 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Aralık ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 792 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 263,9 milyar TL ve bütçe açığı 528,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 675,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 411,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Aralık ayında 830 milyar 847 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Aralık ayında 528 milyar 139 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Aralık ayında 755 milyar 594 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Aralık ayında 411 milyar 468 milyon TL faiz dışı açık verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık ayı itibarıyla 1 trilyon 792 milyar 33 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 116 milyar 672 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 675 milyar 361 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Aralık ayında 1 trilyon 792 milyar 33 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 710 milyar 393 milyon TL harcama yapıldı.

Aralık ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 15,4 iken 2025 yılında yüzde 12,2 oldu.Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında artarak 1 trilyon 675 milyar 361 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 16,6 iken 2025 yılında yüzde 13,1 oldu. Aralık ayı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma bazında bir önceki yıla göre kıyaslamasını gösteren grafik aşağıda yer aldı.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Aralık ayı itibarıyla 1 trilyon 263 milyar 894 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 47 milyar 466 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 184 milyar 217 milyon TL oldu.

2024 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri 879 milyar 546 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 43,7 oranında artarak 1 trilyon 263 milyar 894 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Aralık ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 10,4 iken 2025 yılında yüzde 9,9 oldu.

2025 yılı Aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 oranında artarak 1 trilyon 47 milyar 466 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 9,6 iken 2025 yılında yüzde 9,4 oldu.

2025 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 14 trilyon 634,6 milyar TL, bütçe gelirleri 12 trilyon 835,5 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 799,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 12 trilyon 580,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 255,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 2 trilyon 107 milyar 782 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 trilyon 799 milyar 130 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 837 milyar 327 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde 255 milyar 252 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 14 trilyon 634 milyar 607 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 2 trilyon 54 milyar 382 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 12 trilyon 580 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında artarak 14 trilyon 634 milyar 607 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 oranında artarak 12 trilyon 580 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 12 trilyon 835 milyar 477 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 11 trilyon 49 milyar 467 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 446 milyar 607 milyon TL olmuştur.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 8 trilyon 672 milyar 832 milyon TL iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 48 oranında artarak 12 trilyon 835 milyar 477 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,3 oranında artarak 11 trilyon 49 milyar 467 milyon TL oldu.