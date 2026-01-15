Emekli maaşı ödemesini artıracak 8 altın formül! Şimdiden önlem alan kazanacak

EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMAK İÇİN NE YAPMAK LAZIM?

1- Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan en önemli parametre sizin prime esas kazancınız. Diğer bir ifadeyle bordronuzdaki brüt maaşınız. Bu ne kadar yüksek ise avantajınız da o kadar çok oluyor. O yüzden, öncelikle maaşınız yüksek olmasına rağmen asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Bu emekli maaşınızı da, ileride alacağınız kıdem tazminatını da olumsuz etkiler.

