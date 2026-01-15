Akaryakıta çifte zam geliyor! Önce benzin, sonra motorin vuracak

Kategoriler
Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta çifte zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin, cumartesi gününden itibaren ise motorinin litre fiyatında artış olacak.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 60 doların altına sarkan petrol fiyatları, bu hafta ise 65 doları gördükten sonra 64 dolarda dengelendi.
Dün 66,39 dolara kadar yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam getirdi. Bu kez hem benzin hem de motorinin litre fiyatı yüklü zam görecek. Benzin zammı bu gece yarısı devreye girecek 16 ocak cuma günü itibariyle zamlı tarife geçerli olacak. Hemen ardından motorine haftanın ikinci zammı yansıyacak. Motorin zammı da cumartesi günü pompaya yansıyacak. Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 54-55 lira seviyesine, motorinin litresi ise 56-57 liraya çıkacak.
Benzine bu gece yarısı 1,61 lira zam geliyor. Zamlı tarife pompaya yansıyacak. Cuma günü itibariyle benzinin litre fiyatı şöyle olacak:
-İstanbul Avrupa yakasında 53.17 TL olan benzin fiyatı 54.78 liraya,
-Anadolu yakasında 53.01 TL olan benzin fiyatı 54.62 TL'ye,
-Ankara'da 54.04 TL olan benzin fiyatı 55,65 liraya,
-İzmir'de 54.37 TL olan benzinin litre fiyatı zamla 55,98 TL olacak.
Motorine cumartesi günü 1,60 lira zam geliyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı şöyle olacak:
İstanbul Avrupa Yakası'nda 54.81 TL olan motorin litre fiyatı 56,41 liraya,
İstanbul Anadolu Yakası'nda 54.62 TL olan motorin litre fiyatı 56,22 liraya,
Ankara'da 55.87 TL olan motorin litre fiyatı 57,47 liraya,
İzmir’de 56.14 TL olan motorin litre fiyatı 57,74 liraya çıkacak.