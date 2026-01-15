Menü Kapat
Akaryakıta çifte zam geliyor! Önce benzin, sonra motorin vuracak

Ocak 15, 2026 12:06
1
akaryakıt zammı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta çifte zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin, cumartesi gününden itibaren ise motorinin litre fiyatında artış olacak.

2
petrol zammı

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 60 doların altına sarkan petrol fiyatları, bu hafta ise 65 doları gördükten sonra 64 dolarda dengelendi.
 

3
benzin ne kadar

PETROL UÇTU, AKARYAKITA ZAM GELDİ

Dün 66,39 dolara kadar yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam getirdi. Bu kez hem benzin hem de motorinin litre fiyatı yüklü zam görecek. Benzin zammı bu gece yarısı devreye girecek 16 ocak cuma günü itibariyle zamlı tarife geçerli olacak. Hemen ardından motorine haftanın ikinci zammı yansıyacak. Motorin zammı da cumartesi günü pompaya yansıyacak. Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 54-55 lira seviyesine, motorinin litresi ise 56-57 liraya çıkacak.
 

4
BENZİN KAÇ LİRA OLACAK?

BENZİN KAÇ LİRA OLACAK?

Benzine bu gece yarısı 1,61 lira zam geliyor. Zamlı tarife pompaya yansıyacak. Cuma günü itibariyle benzinin litre fiyatı şöyle olacak:
-İstanbul Avrupa yakasında 53.17 TL olan benzin fiyatı 54.78 liraya,
-Anadolu yakasında 53.01 TL olan benzin fiyatı 54.62 TL'ye, 
-Ankara'da 54.04 TL olan benzin fiyatı 55,65 liraya,
-İzmir'de 54.37 TL olan benzinin litre fiyatı zamla 55,98 TL olacak. 
 

5
MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK

MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Motorine cumartesi günü 1,60 lira zam geliyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı şöyle olacak:
İstanbul Avrupa Yakası'nda 54.81 TL olan motorin litre fiyatı 56,41 liraya,
İstanbul Anadolu Yakası'nda 54.62 TL olan motorin litre fiyatı 56,22 liraya,
Ankara'da 55.87 TL olan motorin litre fiyatı 57,47 liraya,
İzmir'de 56.14 TL olan motorin litre fiyatı 57,74 liraya çıkacak. 
 

