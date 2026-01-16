Menü Kapat
TGRT Haber
Onur Kaya
 | Onur Kaya

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! Tarih vererek duyurdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadro planlaması ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hala takımdan ayrılacak oyuncular olduğunu belirten Yalçın, yeni transferler için de tarih verdi.

, Ziraat C Grubu 2. hafta maçında evinde Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup ederek 3 puana ulaştı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü , "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugün oynanan oyun performans ve skor kabul edilebilir seviyede, memnunuz. Kupada devam etmek istiyoruz. Bizim için değerli Türkiye Kupası. İnşallah devamında iyi bir yerlere gelebiliriz" diye konuştu.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! Tarih vererek duyurdu

TRANSFER VE AYRILIĞI DUYURDU

Gelecek planlamalarında olmayan oyuncularla yollarını ayırdıklarına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Bir tek Paulista ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Onun haricindeki oyuncular planlamamızda yoktu. Daha belki 1-2 oyuncu ayrılacak. Rafa Silva’nın durumu var, o da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için çalışıyoruz. 2-3 aydır Serkan ile beraber Avrupa’da oyuncu izliyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında yapmak kolay değil. Biz takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Bu hem ekonomik hem oyuncu kalitesi açısından kolay değil. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Ama iş netleşmeden transfer oldu diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! Tarih vererek duyurdu

"YÖNETİM TRANSFERLE UĞRAŞIYOR"

Önümüzdeki senenin transferlerini yapmak için çalıştıklarını belirten Yalçın, "3-4 aydır 100 tane oyucu izlemişizdir. Biz katkı sağlayacak oyuncu istiyoruz. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Kulüplerin gönderdiği oyuncuları değil, kendi istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Artık final bölümünde geldik. Yüzde 95’e 5’tir bu ihtimal. 5 de önemlidir. Şu oyuncu gelecek diye cümle kuramam. Yönetim de transferle ilgili uğraşıyor. Doğru iş yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapabiliriz. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz" cümlelerine yer verdi.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! Tarih vererek duyurdu

NECİP UYSAL'A SİTEM: BENİ ÜZDÜ

Mert Günok ve hakkında verilen kadro dışı kararlarını kendisinin verdiğine dikkat çeken 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

"Svensson, Jurasek gelecek planlamamızda yoktu. Paulista ile sezon sonu ayrılmayı planlıyorduk ama ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Necip ve Mert konusunda ayrılmak zorundaydık. Camiamıza hizmet etmiş oyuncular, orada algı yanlış oldu.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! Tarih vererek duyurdu

Biz Necip’e bazı şeyler sorduk. Onun kontrolüne bıraktık. O da ben oynamak istiyorum demiş. Ama biz kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Necip kulübe hizmet etmiş ama artık işin karşı tarafına geçmek zorunda. Necip’in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü. Tek taraflı konuşması, hocayı aradım ulaşamadım demesi. Bir karar verilmiş ve uygulamaya konulmuş. Biz bir planlama yapıyoruz ve kararı oyunculara bıraktık. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Bunda bir art niyet yok."

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'ne şans tanımadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan transfer açıklaması: Kante, Nkunku, En-Nesyri...
