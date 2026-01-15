Menü Kapat
TGRT Haber
 Onur Kaya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan transfer açıklaması: Kante, Nkunku, En-Nesyri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Afrika Uluslar Kupası'ndaki Faslı golcü En-Nesyri'nin takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Tedesco, gündemdeki oyunculardan Kante ve Nkunku transferi hakkında da açıklama yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan transfer açıklaması: Kante, Nkunku, En-Nesyri...
|
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

EN-NESYRI FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Youssef En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tedesco, "En-Nesyri bizim oyuncumuz. O yüzden tam desteğime sahip. Dün mesajlaştık ve en iyi dileklerimi ilettim. Olabildiğince erken aramızda olmasını istesek de dilerim finale çıkma başarısı gösterirler. Ona ne zaman ihtiyacımız olduysa elinden gelenin en iyisini verdi." diye konuştu.

İtalyan basınına verdiği röportajda Nkunku transferinin mümkün görünmediği yönündeki yorumu sorulan Tedesco, "Ben asla transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapmıyorum. Nkunku olayı da transfer dedikodusu. Oyuncuyla ilgili çok kısa bir cümle kurdum." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe teknik direktörü Kante hakkında sorulan soruya, “Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Hiçbir kulüpte transferde bu kadar destek görmedim. ” ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, transferle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Birkaç kulüpte çalıştım ve bu kulüpte gerek başkanımızdan gerek şube sorumlumuzdan gerek sportif direktörümüzden gelen destek inanılmaz. Bütün kararları beraber alıyoruz. Bunun en güzel örneği Musaba. Ben Samsunspor maçının analizini yaparken bunu dile getirmiştim, tam ihtiyacımız olan isim olduğunu söylemiştim. Musaba transferinde de Matteo transferinde de böyle oldu, bütün kararları birlikte alıyoruz. Bir oyuncuyu sadece ben istiyorsam o transferi yapmamak gerekir. Bizler aynı hedef için hep beraber çalışıyoruz. Bu bir tek adam şovu değil. Böyle olması da hoşuma gidiyor. Gösterdikleri destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum."

#Futbol
#Spor
