 Yasin Aşan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, La Gazzetta dello Sport'a önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerdeki geleceğiyle ilgili konuşan Tedesco, "Şu anda Fenerbahçe'de gayet iyiyim ama gelecekte İtalya'da teknik direktörlük yapacağıma eminim" dedi. Tedesco ayrıca transfer gündemine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan ayrılık açıklaması
13.01.2026
14:41
13.01.2026
14:41

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından eylül ayında göreve getirilen İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. Tedesco, Fenerbahçe kariyeri, sarı-lacivertli takımın son durumu ve İtalya'ya olası transferiyle ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın ünlü bir otomotiv markasında mühendis iken bugün, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho’nun ardından Fenerbahçe’nin başındaki isim olarak tanıtılan 40 yaşındaki genç teknik adam, kendisini "sakin biri olarak" tanımlarken, "Bu olumlu bir şey. İşimde stresli durumlara alışkınım, önemli olana odaklanırım ve bahaneler üretmeyen bir insanım. Tek kusurum; kendimden çok fazla şey bekliyorum ve başarıların tadını yeterince çıkaramıyorum." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan ayrılık açıklaması

TEDESCO'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kariyerinde İtalya'da bir takım çalıştırıp çalıştırmayacağı şeklindeki soruya da yanıt verdi.

Tedesco, "Şu anda Fenerbahçe'de gayet iyiyim ama gelecekte İtalya’da teknik direktörlük yapacağımdan eminim. Birçok kişi bana 'Domenico, ne yapmaya gidiyorsun ki?' diyor ama İtalyan futbolu içimde." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan ayrılık açıklaması

TEDESCO'DAN GUENDOUZI'YE ÖVGÜLER

Genç teknik adam, İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio takımından transfer ettikleri ve Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa Finali’ndeki ilk maçında gol de atan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yle ilgili, "Bence o doğru bir adam. Bakışlarından zeki olduğu belli. Antrenmanın seviyesi ve taktik üzerine sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

NKUNKU İDDİALARIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Domenico Tedesco, adı Fenerbahçe ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Christopher Nkunku'nun sarı-lacivertli takıma transfer olup olmayacağı hakkında da konuştu.

Söylentileri anladığını çünkü Nkunku'ya çok saygı duyduğunu belirten Tedesco, "Onunla beraber 2022'de Leipzig'de Almanya Kupası'nı, Leipzig'in ilk kupasını kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi farklıdır. Kimi transfer edeceğinize sadece siz karar veremezseniz. Çünkü tamamen size bağlı değil. Christopher'in, şu anda Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan ayrılık açıklaması

SKRINIAR'IN AYRILIK İHTİMALİ

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularından Milan Skriniar’ın yeniden İtalya’da bir takıma transfer olma ihtimali de sorulan Tedesco, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey konuşulmuyor. Onu bırakmıyorum. Milan Skriniar, hem saha içinde hem saha dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Burada çok fazla güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, daha 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde."

