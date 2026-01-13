Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Fenerbahçe'de 2 yıldız İstanbul'u terk ediyor! Transferde sürpriz gelişme

Fenerbahçe kadroda düşünmediği 2 yıldız isme veda etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Tedesco'nun gözden çıkardığı 2 futbolcuya sürpriz teklifler geldi.

Fenerbahçe'de 2 yıldız İstanbul'u terk ediyor! Transferde sürpriz gelişme
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 10:17

Musaba, Guendouzi ve Mert Günok gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe kadroda istenmeyen oyuncuları göndermenin planlarını yapıyor.

İKİ FUTBOLCUYA VEDA EDİLECEK

Yeni gelecek futbolculara yer açmak isteyen yönetim 2 isimle vedalaşmak istiyor. Teknik direktör Tedesco’nun gözden çıkardığı Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’in yolunu tutuyor. Sarı-Lacivertli ekip gelen teklifi değerlendiriyor.

Sarı-lacivertli kulübün, 10 milyon Euro civarındaki bonservis bedeline olumlu yaklaştığı kaydedildi. Bu sezon 25 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de 2 yıldız İstanbul'u terk ediyor! Transferde sürpriz gelişme

EN-NESYRI İÇİN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için resmi teklif yapıldığı ortaya çıktı. Faslı santrforu isteyen Katar ekibi Al-Sadd, sarı-lacivertlilere 5 milyon Euro kiralama artı 25 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif sundu.

Tarafların transferdeki kararını, kısa süre içinde yapılacak görüşme sonrası vereceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de 2 yıldız İstanbul'u terk ediyor! Transferde sürpriz gelişme

AFRİKA KUPASI'NDA BOY GÖSTERİYOR

28 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterirken, ülkesiyle finale çıkma mücadelesi veriyor.

Youssef En-Nesyri, bu sezon 25 maça çıkarken 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'de 2 yıldız İstanbul'u terk ediyor! Transferde sürpriz gelişme
Transferde 2. Tadic vakası: Galatasaray getirdi, Fenerbahçe imza attırıyor!
