Fenerbahçe'de 2 yıldız İstanbul'u terk ediyor! Transferde sürpriz gelişme

Musaba, Guendouzi ve Mert Günok gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe kadroda istenmeyen oyuncuları göndermenin planlarını yapıyor.

İKİ FUTBOLCUYA VEDA EDİLECEK

Yeni gelecek futbolculara yer açmak isteyen yönetim 2 isimle vedalaşmak istiyor. Teknik direktör Tedesco’nun gözden çıkardığı Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’in yolunu tutuyor. Sarı-Lacivertli ekip gelen teklifi değerlendiriyor.

Sarı-lacivertli kulübün, 10 milyon Euro civarındaki bonservis bedeline olumlu yaklaştığı kaydedildi. Bu sezon 25 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

EN-NESYRI İÇİN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için resmi teklif yapıldığı ortaya çıktı. Faslı santrforu isteyen Katar ekibi Al-Sadd, sarı-lacivertlilere 5 milyon Euro kiralama artı 25 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif sundu.

Tarafların transferdeki kararını, kısa süre içinde yapılacak görüşme sonrası vereceği aktarıldı.

AFRİKA KUPASI'NDA BOY GÖSTERİYOR

28 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterirken, ülkesiyle finale çıkma mücadelesi veriyor.

Youssef En-Nesyri, bu sezon 25 maça çıkarken 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.