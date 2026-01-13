Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

Transferde 2. Tadic vakası: Galatasaray getirdi, Fenerbahçe imza attırıyor!

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı ve İstanbul’a getirdiği Borussia Mönchengladbach’ın genç yıldız adayı Can Armando Güner için Fenerbahçe'den çok kritik bir hamle geldi. Florya ile Kadıköy arasında gidip gelen menajerin temasları, transfer piyasasını yangın yerine çevirdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi
13.01.2026
13.01.2026
Trendyol Süper Lig’in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez sahada değil Avrupa’nın en potansiyelli genç yeteneklerinden Can Armando Güner için karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Galatasaray’ın bitti gözüyle baktığı transferde, oyuncunun menajerinin Fenerbahçe ile görüşmesi "Transfer çalımı mı geliyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

İSTANBUL'DA NEFES KESEN TRAFİK

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Can Armando Güner’i ikna ederek görüşmeleri noktalamak için İstanbul’a davet etti. Genç oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren bu zirvede Buruk, genç oyuncuya takımdaki rolünü ve kariyer planlamasını bizzat anlattı.

GELDİĞİ GİBİ GERİ GİTTİ

Kulübü Borrussia Mönchengladbach’ın, izinsiz görüşme gerekçesiyle şikâyet tehdidinde bulunması üzerine Can Armando şehirden ayrılmak zorunda kaldı. Oyuncu gitse de İstanbul’da kalan menajeri, Fenerbahçe’den gelen davet üzerine sarı-lacivertli kurmaylarla masaya oturdu. Fenerbahçe cephesinin, oyuncunun ailesini ikna etmek için kapsamlı bir proje sunduğu ve olumlu cevap beklediği öğrenildi.

"GALATASARAY İLE SÖZ KESİLDİ"

Transfer çalımı iddiları gündemi meşgul ederken, gazeteci Haluk Yürekli’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Yürekli, oyuncunun menajeriyle görüştüğünü vurgulayarak, "Can Armando, Galatasaray ile her konuda anlaştı. Eğer transfer sezon sonuna kalırsa Cimbom sadece 166 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Şu an tek soru işareti, bu imzanın ocak ayında mı yoksa yazın mı atılacağı," ifadelerini kullandı.

