Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

12 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 2026 >> Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

Ocak 13, 2026 09:09
1
12 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 2026 >> Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

12 Ocak 2026 Pazartesi reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan yapımlar arasında Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir dizilerinin yanı sıra Survivor’ın heyecan dolu yarışmaları da yer aldı. Programların sona ermesinin ardından da reyting sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı…

2
12 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 2026 >> Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

12 Ocak Pazartesi akşamı TRT1’de cennetin Çocukları, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Aynı zamanda dün akşam Survivor’da oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı belli oldu. Yerli ve yabancı sinema filmlerinin de buluştuğu 12 Ocak akşamında en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren reyting sonuçları ise büyük bir merakla beklenmeye başlandı…

3
12 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 2026 >> Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden heyecanlı ve eğlenceli yapımlar seyirci karşısına çıktı. Bu kapsamda TRT1’de Cennetin Çocukları dizisi 17. Bölümüyle, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisi 45. Bölümüyle ekranlarda yer alırken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile heyecanlı anlar yaşandı. Bununla birlikte dün akşam Show TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet isimli yerli sinema filmi yayınlanırken, ATV’de Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün, Star TV’de 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi isimli yabancı sinema filmleri izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı. Now TV’de ise dün akşam Kıskanmak dizisinin tekrar bölümü yeniden izleyici karşısına çıktı.

4
12 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 2026 >> Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

12 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 12 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.