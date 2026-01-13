12 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 2026 >> Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
12 Ocak 2026 Pazartesi reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan yapımlar arasında Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir dizilerinin yanı sıra Survivor’ın heyecan dolu yarışmaları da yer aldı. Programların sona ermesinin ardından da reyting sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı…
12 Ocak Pazartesi akşamı TRT1’de cennetin Çocukları, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Aynı zamanda dün akşam Survivor’da oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı belli oldu. Yerli ve yabancı sinema filmlerinin de buluştuğu 12 Ocak akşamında en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren reyting sonuçları ise büyük bir merakla beklenmeye başlandı…
Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden heyecanlı ve eğlenceli yapımlar seyirci karşısına çıktı. Bu kapsamda TRT1’de Cennetin Çocukları dizisi 17. Bölümüyle, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisi 45. Bölümüyle ekranlarda yer alırken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile heyecanlı anlar yaşandı. Bununla birlikte dün akşam Show TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet isimli yerli sinema filmi yayınlanırken, ATV’de Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün, Star TV’de 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi isimli yabancı sinema filmleri izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı. Now TV’de ise dün akşam Kıskanmak dizisinin tekrar bölümü yeniden izleyici karşısına çıktı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 12 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.