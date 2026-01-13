Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dev bankadan altın ve gümüş için '9o gün' uyarısı! Net rakam verdiler

Ocak 13, 2026 09:38
1
Dev bankadan altın ve gümüş için '9o gün' uyarısı! Net rakam verdiler

2025 yılına damga vuran altın ve gümüşün 2026 yılının ilk yarısında da durmaya pek niyeti yok gibi gözüküyor. Uzmanlar bu seviyelerden alımın risklerine karşı vatandaşları uyarsa da her iki emtia da ilgi görmeye devam ediyor. 

ABD merkezli banka Citi, kısa vadeli tahminlerini güncelleyerek hem altın hem de gümüş için fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti. 

İşte detaylar...

2
Dev bankadan altın ve gümüş için '9o gün' uyarısı! Net rakam verdiler

Altın piyasasında peş peşe gelen rekorların ardından gözler yeniden beklentilere çevrildi. ABD merkezli banka Citi, kısa vadeli tahminlerini güncelleyerek hem altın hem de gümüş için fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Banka, küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini güçlü tutmaya devam edeceği görüşünde.

3
Dev bankadan altın ve gümüş için '9o gün' uyarısı! Net rakam verdiler

Citi'nin 0–3 aylık ana senaryosuna göre, altın için ons başına hedef fiyat 5 bin dolar olarak belirlenirken, gümüşte hedef seviye 100 dolar oldu. Banka, jeopolitik risklerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini desteklediğini vurguladı.

4
altın gümüş fiyatları

Altın fiyatları, ons başına 4 bin 600 dolar seviyesinin ilk kez aşılmasının ardından salı günü kâr satışlarının etkisiyle geri çekildi. Spot altın yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 576,79 dolardan işlem görürken, ons altın pazartesi günü 4 bin 629,94 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 585,40 dolara geriledi.

5
Dev bankadan altın ve gümüş için '9o gün' uyarısı! Net rakam verdiler

Piyasalarda temkinli görünüm sürerken, Orta Doğu’daki gelişmeler yakından takip ediliyor. İran’da artan tansiyon ve ülkedeki iç karışıklıklar güvenli liman talebini artıran unsurlar arasında öne çıkıyor. Ayrıca ABD’nin Venezuela’ya yönelik son adımları da küresel risk algısını yükselten başlıklar arasında yer alıyor.

Analistler, kısa vadede fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekerken, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin altına olan talebi desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.